Trine 4: The Nightmare Prince dévoile un onirique DLC

Débutée il y a plus de dix ans, la saga Trine s’est forgée au fil de ses quatre épisodes en date une solide réputation auprès des joueurs. Subtile mélange entre jeu d’aventure et puzzle-game, la recette reste inchangée depuis le tout premier épisode. Trine 4, dernier opus sorti, est sans aucun doute l’épisode le plus ambitieux de la saga signée FrozenByte. Et ce n’est pas la récente annonce d’un DLC qui dira le contraire.

Après avoir résolu la quête du cauchemar du prince, notre trio de héros bavards n’en a pas encore fini avec les rêves. En effet, il semblerait que tous les étudiants de la prestigieuse académie astrale se soient endormis dans d’étranges circonstances. Emprisonnés dans un sommeil éternel, ces derniers sont en réalité victimes d’une terrible malédiction. Vous aussi, vous sentez l’appel d’une nouvelle aventure ?

Le DLC Melody of Mystery de Trine 4 ajoutera pas moins de six niveaux au jeu principal. Ils prendront place dans un rêve d’un apprenti magicien, ce qui promet des environnements singuliers à parcourir. Les premières images parues promettent des décors variés et toujours plus oniriques. D’ailleurs, vous pouvez voir l’élève dormir en fond, un procédé anodin mais efficace.

Des compétences inédites pourront être débloquées pour les personnages, insufflant de nouvelles mécaniques de gameplay. De quoi renouveler un peu l’expérience Trine. On vous fait part de la liste des nouvelles aptitudes de nos trois héros : Freezing Blink, Explosive Objects, Ricochet Arrows, Hazard Trail, Leaping Lightning, and Charged Dream Shield.

Trine 4: Melody of Mystery ne dispose pas encore de date de sortie précise (ni de prix), on se contentera d’un vaste printemps 2021. Le DLC sortira sur consoles (PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch) et PC. On se quitte avec le premier trailer, de quoi nous faire rêver en attendant de pouvoir littéralement y pénétrer.