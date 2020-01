Trine 4 se rééquilibre avec une mise à jour sur Switch

L’ensorcelant Trine 4 prend une mise à jour sur la nomade et corrige de nombreux défauts et bugs.

La rentrée approche à grands pas et vous n’êtes pas prêts à laisser s’envoler la magie des fêtes de fins d’année ? Vous souhaitez au contraire conserver cet esprit en découvrant un jeu fantastique et plein de magie à grignoter sur Switch durant vos heures de transports en commun ? Et pourquoi pas Trine 4: The Nightmare Prince ?

Effectivement, si la version “console nomade” souffrait de nombreux défauts à sa sortie, le studio derrière le développement des dernières aventures de Ponthius, Zoya et Amadeus n’a pas baissé les bras et propose depuis peu à ses joueurs un gros patch bourré de correctifs et d’options. Et bonne nouvelle, non seulement ces correctifs gomment des défauts dont seuls la Nintendo Switch semblait souffrir, mais elle lui permet également enfin de se démarquer des versions disponibles sur les autres consoles. Eh oui, à console unique features uniques !

Au programme de cette mise à jour, comme nous le disions, de nombreuses corrections sur presque tous les aspects du jeu. Les interactions avec de nombreux éléments tels que les pièces de puzzle et les bordures sur lesquelles s’accrocher, une amélioration de la physique sur certains objets et il est dorénavant “impossible” (même si tout est possible pour qui cherche bien) de se coincer à l’extérieur de l’écran. Les esquives et téléportations ont également été corrigées et améliorées. L’interface utilisateur a elle aussi trouvé quelques retouches : nouveaux messages pop-up en cas de connexion de nouvelles manettes ou pour éviter de quitter le jeu par accident en cas de “game over”. Enfin, pour la feature sépare dorénavant la version Switch des autres, il est désormais possible de connecter plusieurs consoles ensemble en local afin de profiter du jeu avec des amis. Oui parce qu’on a beau dire, c’était un des aspects principaux du “sale speech” de Big N donc autant en profiter.

Voilà, si vous avez besoin de féerie avant de retourner au taf ou pour alléger votre retour à l’école/bureau, Trine 4: The Nighmare Prince vous attend aussi bien sur Nintendo Switch que sur PC, Xbox One et PlayStation 4.