Elden Ring Shadow of the Erdtree – L’été sera chaud !

Deux ans. Voilà déjà deux ans, presque jour pour jour, que le phénomène Elden Ring a déferlé sur le monde du jeu vidéo. Le titre de FromSoftware a mis un grand coup de pied dans la fourmilière des mondes ouverts, comme Zelda: Breath of the Wild en son temps, et a redéfini un nouveau standard de qualité dans ce domaine, bien qu’il soit encore un peu tôt pour en observer encore les impacts. Alors, quand un contenu supplémentaire, Shadow of the Erdtree, a été annoncé en février dernier, autant dire que nous n’avions qu’une hâte, replonger dans l’Entre-Terre pour y découvrir de nouveaux biomes, monstres et boss. Mais depuis, le studio s’est muré dans son silence, et nous n’avions plus de nouvelles autour de l’extension, à l’exception de quelques évocations lacunaires aux détours d’interviews de développeurs.

Alors, quelle ne fut pas notre surprise quand, sans crier gare, on nous a donné rendez-vous via le compte Twitter/X d’Elden Ring pour une première présentation du gameplay de Shadow of the Erdtree ce 21 février à 16h. Et s’il y a déjà une première chose à retenir, c’est que l’attente supplémentaire sera de courte durée puisque nous pourrons découvrir ce contenu inédit dès le 21 juin 2024, soit dans seulement trois petits mois. Tout juste le temps de nous remettre dans le bain pour une nouvelle partie.

En amont de cette présentation, certaines indiscrétions de développeurs évoquaient une ambition pour ce DLC équivalente à ce qui avait été proposé en son temps pour Bloodborne. Et si on se fie au première images dévoilées, on nous laisse entendre un contenu massif, et quand on connait FromSoftware, et Elden Ring en particulier, on sait ce que « massif » peut impliquer. Un nouveau pan de l’histoire de l’Entre-Terre va nous être conté, tournant autour du personnage de Miquella, frère de Malénia, boss ô combien puissant.

Bon, on ne va pas se le cacher, si les spécialistes du lore d’Elden Ring pourront découvrir d’autres secrets planqués plus ou moins habilement, on en a pas vraiment appris beaucoup sur Shadow of the Erdtree. Mais les monstres et boss aperçus nous donnent déjà très envie de nous y confronter. On peut toutefois être rassuré sur un point, si chez FromSoftware, la technique n’est pas vraiment la priorité lors du développement, le jeu n’était pas spécialement beau, du côté de la direction artistique, leur expertise est indéniable.

Enfin, les plus collectionneurs d’entre nous vont être ravis d’apprendre qu’une nouvelle édition collector va être commercialisée. Et si l’information avait déjà fuité, le site Micromania ayant notamment publié une fiche produit plusieurs heures avant la présentation, son contenu n’avait quant a lui pas été dévoilé. Ainsi, pour la bagatelle de 249,99 €, nous aurons accès à un coffret limité contenant notamment une figurine de 48 centimètres représentant Messmer l’Empaleur, probable boss de fin du DLC, un artbook d’une quarantaine de page et, c’est le point noir de cette édition, un code pour le DLC… sans le jeu de base.

Shadow of the Erdtree ne sera cependant pas une expérience jouable indépendamment d’Elden Ring. Rassurez-vous toutefois, si vous ne l’avez pas encore, Bandai Namco a pensé à vous puisqu’un pack sera disponible, incluant à la fois le jeu et un code pour son extension. Enfin, le DLC sera évidemment disponible à l’achat en individuel pour 40 €, un tarif élevé qui offre un indice supplémentaire sur la masse de choses qu’on pourrait avoir à faire. Qu’on se le dise, l’été s’ra chaud !