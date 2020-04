Trackmania – Nadeo dévoile un nouveau trailer de gameplay

Cette semaine, l’éditeur Nadeo a dévoilé une vidéo inédite du prochain Trackmania, montrant plus de détails de gameplay que lors de l’annonce pendant la Lyon E-sport 2020. On y apprend également la nouvelle date de sortie qui passe du 5 mai au 1er juillet 2020 sur l’Epic Game Store, en raison du report de la ZrT Trackmania Cup (la plus grosse compétition sur Trackmania).

Comme dit précédemment, un premier trailer avait été présenté lors de la Lyon E-sport 2020 par Florent “Hylis” Castelnérac (Président Directeur Général de Nadéo) en compagnie du streameur Adrien “ZeratoR” Nougaret. Ce jour là, plusieurs éléments ont été présentés en commençant par le nouveau design des voitures et des “blocs” constituant les circuits, bien plus esthétiques et modernes que dans les opus précédents. On sait également qu’un système de saison officielle sera mis en place sous forme de campagne solo renouvelée tous les trois mois et jouable en multijoueur.

Avec ce Trackmania, l’esport sera accessible à tous niveaux car les circuits de toutes les compétitions officielles (ZrT Cup, Trackmania Grand League, etc.) seront disponibles sur le jeu.

Pour Hylis, ce Trackmania est une manière de se réinventer, c’est un “reforge très différent” voire même “un remake, un restart”. Il en a profité pour faire une petite visite des menus et des différentes options disponibles : un multijoueur local jouable “sur une canapé ou en LAN”, le mode multijoueur en ligne, le mode solo, les clubs, etc.

Il s’est un peu plus attardé sur le mode création en créant un circuit en direct sur scène. Il explique que l’éditeur est deux fois plus grand que dans Trackmania 2 Stadium. On notera également une modification importante au niveau des blocs notamment le bloc de circuit en terre ainsi que l’ajout de certains blocs (route bossue, route en glace, blocs spéciaux, etc.) qui permettent de modifier quelques peu la physique du jeu (slow motion, glissement sur la glace entre autre). Et autre modification plutôt intéressante pour la création : il sera possible de quitter le quadrillage classique pour placer les blocs !

Autre fonction plutôt intéressante : lors de la création d’un circuit, il est possible de l’envoyer en live test pour qu’il puisse être sélectionner en tant que circuit du jours sur le jeu et jouable par tout le monde via la sélection du circuit quotidien.

Sans aucun doute ce Trackmania se veut novateur et va apporter un souffle nouveau que ce soit sur la scène amateur ou professionnel.