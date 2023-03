Touch Type Tale – Le taPtical RPG à essayer gratuitement !

D’un côté, on a ceux qui ne jurent que par la paire clavier-souris, de l’autre, les inconditionnels du joypad. Et on a bien entendu quelques contrôleurs originaux quelque part au milieu (du stick arcade au manche à balais pour simulateur aéronautique, en passant par des accessoires plus originaux, comme les congas sur Game Cube, ou la canne à pêche de SEGA Bass Fishing…). Touch Type Tale fait lui la proposition de contrôles à la fois extrêmement classiques, tout en étant presque inédits.

Classique, car on va simplement jouer au clavier. Même pas clavier-souris. Inédit, car il ne s’agira pas d’utiliser les habituels ZQSD, ni même les flèches, mais de mettre en œuvre vos compétences de dactylo, qu’Epic Games a déjà réussi à gamifier en inventant (?) le concept de « KeySport » (qui tire peut-être son origine de compétitions telles que celles racontées dans le film de 2012 Populaire). Toutes les actions du jeu sont en effet commandées par des mots apparaissant à l’écran, et qu’il faudra taper en étant rigoureux. La moindre faute de frappe empêchera la commande de se réaliser. Le jeu est un jeu de stratégie, dans lequel on contrôle des unités, gère des ressources, construit des unités de production, et évidemment, combat l’ennemi. Des mécaniques qui restent simples, car il faudra tout avoir à la fois à l’œil, et en tête.

Parce que toute action (déplacement des troupes, récoltes, création d’une caserne…) se voit attribuer un mot clé (sans rapport avec l’action en question), qu’il faudra taper au clavier. Des mots-clés sans cesse renouvelés, qu’on découvrira à chaque fois à l’écran. Si le début se passe assez calmement, notre dextérité dactylographique se voit rapidement mise à l’épreuve quand il s’agit d’effectuer plusieurs actions presque simultanées, plusieurs fois de suite…?!

Un principe déjà éprouvé par le jeu d’aventure Epistory – The Typing Chronicles, récemment offert par l’Epic Games Store, mais qui ne réclamait pas la vélocité exigée par Touch Type Tale. Notons aussi une direction artistique particulièrement dans l’air du temps qui, après Pentiment ou Inkulinati, s’inspire elle aussi des tapisseries, enluminures et autres vitraux médiévaux.

Si les “serious games” embarquent plus souvent qu’à leur tour leur dose de bullshit, ici, Touch Type Tale pourrait être sérieusement recommandé comme programme d’amélioration de la frappe au clavier. On pense notamment aux formations professionnelles du domaine administratif, ou aux atelier visant à lutter contre la « fracture numérique ». Le jeu reste par ailleurs un vrai jeu, et pas un outil d’apprentissage ! La chose vous a rendus curieux ? Touch Type Tale est actuellement en beta ouverte, et donc téléchargeable et jouable gratuitement, y compris en français, jusqu’au 8 mars via l’Epic Games Store.