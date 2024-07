Total War: Pharaoh – Une nouvelle ère ?

Total War: Pharaoh va-t-il réussir à éviter la damnatio memoriae qui semblait le condamner inéluctablement à l’oubli après son flop assourdissant de 2023 ? Ce jeu, sorti par Creative Assembly comme un titre Saga grimé en jeu majeur à 60€, peut-il devenir, contre toute attente, le fameux Total War majeur dédié à l’Âge du Bronze ? C’est en tout ce que CA Sofia tente dans un baroud d’honneur qui prend la forme d’une gigantesque mise à jour gratuite bien nommée « Dynasties ».

Il est difficile de dire si la lumière qui s’abat enfin sur le malheureux Total War: Pharaoh est celle d’Aton ou celle d’un mirage éphémère, mais il est certain qu’il faut accorder au studio bulgare le mérite d’écouter les doléances, critiques et souhaits de la communauté et de les intégrer proprement dans leurs jeux historiques. Le DLC Mythos a marqué la seconde naissance de Total War: Troy, et il se pourrait bien que la misa à jour Dynasties en fasse de même pour son successeur.

Se situant dans l’arc de rédemption de Creative Assembly qui a débuté en fin d’année dernière, ce geste fait suite à la mise à jour gratuite qui avait ajouté les Peuples de la Mer en nouvelle culture jouable. Sauf que l’ajout à venir est bien plus conséquent : l’on parle ainsi de 60 nouvelles cartes ajoutées, 4 factions majeures réparties en deux cultures (Achéens et Mésopotamiens), 25 factions mineures jouables, l’arrivée d’un arbre dynastique, de la mortalité pour les personnages, de la mécanique de létalité sur le champ de bataille et plus d’une centaine de nouvelles unités. Rien de moins et tout cela gratuitement.

De nombreuses additions pour le gameplay de la carte de campagne -qui restent toutefois bien en-deçà de ce que proposait Three Kingdoms- visant à accroître la personnalisation de faction et la variété des parties.

L’introduction de la létalité est un cadeau aux fans de Shogun 2 et à la manière dont les modèles n’avaient alors qu’un seul point de vie et succombaient aux projectiles, contrairement aux titres plus modernes où les régiments ont une barre de vie et les modèles peuvent continuer à se battre avec 7 flèches dans le visage.

Surtout, et cela a fait l’objet de nombreuses spéculations depuis l’annonce et la sortie de Total War: Pharaoh, les cartes des deux jeux de CA Sofia situés à l’Âge du Bronze fusionne enfin à la manière d’un Immortal Empires de la trilogie Warhammer. Ce qui signifie que la nouvelle carte de campagne sera séparée du jeu de base et aura sa propre entrée dans le launcher Steam.

Un traitement de choc pour le souverain de Haute et Basse-Égypte alors que ses armées, déjà occupées à repousser Hittites et Cananéens dans le Levant, vont devoir faire face aux armées d’Hector, Priam, Agamemnon et des souverains de Babylone.

De quoi donner une nouvelle jeunesse à Total War: Pharaoh ? Nul ne sait, Aton n’est plus seul souverain et le destin du titre maudit de CA va devoir prendre en compte les intrigues de Zeus, Aphrodite, Ishtar et Inshushinak.