Top Spin 2k25 – Retour de balle pour la licence

On connaît 2K Games pour ses multiples adaptations vidéoludiques de nos sports préférés. En concurrence avec les papas de FIFA, les sports à l’image du basket, du catch ou encore du football américain ont tous eu le droit à leurs productions. Devenus de véritables licences à part entière, les différents titres du studio se sont vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde, et les équipes ne comptent pas s’arrêter là. En effet, le studio 2K Games vient d’annoncer l’arrivée prochaine de Top Spin 2K25, qui viendra signer le grand retour de la licence de tennis pourtant éteinte il y a 14 ans.

C’est en 2003 que Top Spin voit le jour, proposant au grand public une expérience de jeu jamais vue auparavant. Disponible sur la Xbox première du nom, sur PS2 et PC, le titre avait surpris de par un réalisme et une immersion inégalée. Il faut dire que même en s’étant inspiré des grands codes du Virtua Tennis de SEGA, 2K Games avait réussi à se démarquer en mettant en avant une production plus dynamique et addictive.

Top Spin a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur jeu de sport, une récompense que le titre a reçue huit fois entre décembre 2003 et janvier 2004 par différents concurrents de la presse spécialisée. Ainsi, le retour de la licence ne peut que réjouir les fans de cette dernière et du tennis en général.

L’expérience reprend du service avec les graphismes de la génération de consoles actuelle et il est certain qu’elle viendra dessiner un nouveau tournant pour la licence, car Top Spin 2K25 marque l’espoir d’un retour définitif à raison d’un opus par an. Il ne serait pas étonnant de voir Top Spin rejoindre le rythme de sortie annuel dans lequel les licences NBA 2K ou WWE se rangent depuis déjà quelques années.

Un rythme qui maintient les franchises en vie, parce qu’il reste toujours des fans dans les parages, mais qui vient souvent involontairement faire la promotion d’opus sans grands changements entre eux, avec des titres qui n’ont plus que leurs graphismes pour vanter une différence.

Ainsi on espère que les équipes américaines sauront rebondir correctement sur ce joli retour. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour ce nouvel opus, mais la mention « bientôt disponible » laisser espérer une sortie profilée au cours des mois à venir. Le potentiel du titre est là, et l’avenir de la licence aussi. La balle de match n’attend plus que d’être lancée.