The Wonderful 101 Remastered accueille démo et personnages inédits

Vous attendiez de pouvoir vous y essayer avant de l’acheter ? Vous avez joué à la version Wii U et avez besoin d’une piqûre de rappel afin de vous décider à acheter la version Nintendo Switch, PlayStation 4 ou PC du jeu ? Platinum Games a pensé à vous ! Le studio de Hideki Kamiya annonce qu’une version de démonstration de The Wonderful 101 Remastered est disponible sur tous les supports précédemment mentionnés, et qu’elle vient en plus avec une surprise !

Bon à savoir : la démo vous permet de vous essayer à environ deux heures du jeu complet puisqu’il propose de traverser le prologue ainsi que l’intégralité de la première mission (donc quatre niveaux en tout). De quoi prendre connaissance de la jouabilité du jeu (pas évidente de prime abord) ou de se rassurer de son passage sur de nouveaux supports !

Et oui, nous vous parlions de surprises et c’est effectivement une surprise de taille qui vous attend. Fans de Bayonetta, dans cette démo, vous allez pouvoir faire appel à Wonder-Bayonnetta, personnage inédit, qui, si elle repose sur le même alignement que Wonder Green (Gun-type), se présente à nous avec de nouvelles compétences. Si elle peut notamment faire usage d’un Unite Morph (transformation de groupe) exclusif, elle peut également faire appel à son légendaire Witch Time (quand son esquive est parfaitement exécutée) ou à Gomorrah (monstre connu des joueurs de Bayonetta).

“Et pourquoi les joueurs de la démo y auraient droit et pas ceux qui ont acheté le jeu ?!” Du calme, voyons ! Vous avez acheté le jeu et téléchargé la dernière mise à jour (v1.3) ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez non seulement récupérer Wonder Bayonetta, mais également Wonder-Jeanne et Wonder-Rodin ! Pour en profiter, rendez-vous dans l’option “Wonderful Code” flambant neuve et saisissez UMBRANGIFT pour récupérer la sorcière noire et ANGELSLAYERS pour ses comparses.

La nature étant bien faite, si la démo vous a séduit et que vous décidiez d’acheter le jeu, la dernière mise à jour vous permet de reprendre votre partie là où vous vous étiez arrêté (à moins que vous ne changiez de support entre la démo et le jeu complet).