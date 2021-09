The Wandering Village – La symbiose est au rendez-vous

C’est lors du showcase ID@Xbox que le studio Stray Fawn nous avait présenté son futur projet, The Wandering Village. Et dernièrement, les collègues du site Altchar ont eu la chance d’interviewer deux des développeurs. Ainsi, nous voilà plus au fait de ce qui nous attend dans ce jeu indépendant qui semble prometteur, si vous aimez les city-builder bien évidemment.

The Wandering Village nous met dans la peau d’un chef de clan qui cherche refuge sur le dos d’une créature, alors que des plantes toxiques se répandent partout sur la Terre. Nous devrons ainsi bâtir notre colonie et l’accroître tout en développant une relation symbiotique avec ce qui ressemble à un dinosaure, toujours en mouvement dans un monde post-apocalyptique hostile, mais qui n’en reste pas moins superbe.

Onbu (c’est le nom de notre hôte, sans cesse en vadrouille) va nous mener dans différents biomes possédant chacun leurs spécificités et nous n’aurons d’autre choix que de faire face aux défis inhérents à ces environnements. Adapter nos constructions, affronter des événements météorologiques, prendre soin d’Onbu seront par exemple quelques-unes de nos missions.

Aussi géante soit-elle, cette pacifique créature ne possède pas un dos à rallonge. L’extension de notre cité aura donc ses limites et les développeurs l’expliquent par la volonté de faire réfléchir le joueur sur l’optimisation de l’espace. L’une des mécaniques du jeu se basera donc sur la recherche d’une technologie nous permettant d’économiser de la place.

Avec The Wandering Village, Stray Fawn nous offre des graphismes qui allient 3D et 2D et dont l’inspiration des studios Ghibli se fait sentir (et ça, votre rédactrice ne peut pas y rester insensible) ; une vidéo de présentation affirme d’ailleurs que les designers se sont largement inspirés de Princesse Mononoké et Nausicaä.

Stray Fawn n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il y quelques années, le studio nous proposait un jeu de gestion basé sur la génétique qui abordait également le sujet de l’écologie (Niche). Ainsi, nous pouvons supposer que leur nouveau titre mettra en évidence les problèmes liés à la croissance démographique et à l’industrialisation.

Avec un gameplay axé sur la biologie, l’écologie et la symbiose, The Wandering Village retient notre attention. La bande-annonce suffit à attiser notre curiosité et nous surveillerons de près la sortie du jeu prévue pour le dernier trimestre de l’année (bien que les développeurs ne cachent pas un possible retard). Si vous aussi, vous êtes convaincu, n’hésitez pas à soutenir le studio via leur campagne Kickstater.