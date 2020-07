The Outer Worlds étoffe son scénario avec le DLC Péril sur Gorgone

The Outer Worlds : Péril sur Gorgone amorce le duo de DLC prévu pour le jeu d’Obsidian.

L’action-RPG galactique The Outer Worlds est sorti en fin d’année dernière et si l’on devait faire un top 10 des jeux de 2019, il y aurait aisément sa place, tant Obsidian a réalisé un sacré bon boulot sur ce titre. Si vous avez manqué le coche à cause des nombreuses sorties de fin d’année, nous ne pouvons que vous encourager à vous pencher sur ce jeu réalisé par certains des créateurs de Fallout: New Vegas, surtout que ça vous laissera le temps de voir arriver tranquillement dans la foulée le DLC scénarisé The Outer Worlds : Péril sur Gorgone.

Ce premier DLC vous proposera le désormais classique contenu supplémentaire en ce qui concerne l’équipement (armes, armures, etc.), mais là où les choses vont devenir intéressantes, c’est dans le compartiment qui a fait la renommée du jeu : le scénario. Vous aurez donc le plaisir de mener une enquête sur l’origine de l’Adrena-Time, la fameuse drogue présente dans le jeu, et si les développeurs ont été aussi inspirés que pour le jeu de base, nous ne devrions pas avoir grand-chose à craindre de la qualité globale de ce nouveau pan scénaristique.

Le DLC The Outer Worlds : Péril sur Gorgone se rendra disponible dès le 9 septembre 2020 au prix de 14,99 euros sur PS4, Xbox One et PC, et si vous êtes l’heureux détenteur d’un Xbox Game Pass, vous bénéficierez d’une remise de 10% sur ce DLC. Aussi, un pass d’extension à 24,99 euros incluant l’accès au futur second DLC sera disponible dans le même temps si vous décidez d’accorder une confiance aveugle au studio, afin de gagner 5 euros sur le prix total.

On se quitte avec le trailer de ce premier DLC, et vous allez le voir, l’univers n’a rien perdu de sa superbe !