The Outer Worlds précise sa sortie sur Nintendo Switch

Décollage imminent pour The Outer Worlds en direction de la planète Switch !

On savait que le RPG signé Obsidian Entertainement préparait son arrivée sur la console hybride de Nintendo. On attendait juste une annonce officielle et une date précise quant sa sortie. C’est maintenant chose faite. The Outer Worlds sortira le 05 juin 2020 sur Switch. Cette sortie se fera aussi bien en version numérique qu’en version physique, pour le plus grand plaisir des joueurs collectionneurs de cartouches rouge.

Pour information, le soft sera accompagné d’un patch d’environ 6Go censé améliorer l’expérience de jeu en intégrant des textures haute définition, différentes optimisations du gameplay et plus encore. Virtuos sera en charge de ce portage. Par ailleurs, le studio travaille actuellement sur le portage de Bioshock: The Collection sur Switch. Bref, une équipe sûre qui promet un travail irréprochable sur la machine de Big N.

Le captivant The Outer Worlds ne vous quittera plus d’une semelle dans cette version Switch. Où que vous soyez, prenez part à une aventure intergalactique à la saveur perdue des anciens Fallout. Un jeu dans lequel le role play reprend ses lettres de noblesse. Et la recette fonctionne comme le souligne notre test. Le succès est au rendez-vous, ses chiffres de vente dépassant les attentes de son éditeur Take-Two. Mieux encore, fin novembre 2019, le jeu est sélectionné dans trois catégories de la cérémonie The Game Awards, à savoir celui du jeu de l’année, de la meilleure narration et du meilleur RPG.

The Outer Worlds sur Nintendo Switch sera disponible en version physique et en version numérique au prix de 59,99 $ (Prix de vente conseillé). On rappelle pour terminer qu’Obsidian Entertainement a annoncé un DLC à venir courant de l’année 2020. Encore un peu de patience sur ce dernier point…