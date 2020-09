The Origin: Blind Maid – L’Amérique latine plus terrifiante que jamais

Badland Publishing et le studio paraguayen Warani viennent d’annoncer The Origin: Blind Maid, un FPS horrifique accompagné d’un premier teaser pour le moins mystérieux.

L’action prend place dans différents pays d’Amérique latine entre le Paraguay, l’Argentine et la Bolivie et nous place dans la peau d’un politicien corrompu ayant décidé de fuir la justice accompagné de son assistant. Et c’est durant cette fuite qu’il sera amené à Gran Chaco, une région totalement imprégnée des mythes et légendes d’Amérique du Sud.

Après une rencontre avec la Blind Maid, un puissant esprit maléfique, le but sera de se démener pour notre survie face à elle et aux autres spectres à travers cinq chapitres. L’infiltration sera de mise durant les premières heures du jeu, mais il sera possible de trouver des armes par la suite afin d’étourdir momentanément nos ennemis.

C’est d’ailleurs un point assez important de ce jeu, car il est plutôt rare de pouvoir se défendre dans les titres semblables à celui-ci. On pensera par exemple à Amnesia ou Outlast dans lesquels il est parfois très frustrant de ne pas pouvoir attaquer les antagonistes contre lesquels on ne fait pas le poids. De plus, le folklore sud-américain est peu représenté dans le genre et c’est donc une porte ouverte à l’originalité.

Les jeux d’horreur indépendants sont légion sur toutes les plateformes. En effet, nous sommes beaucoup à aimer nous faire peur ou à vouloir tester nos limites face aux situations les plus morbides. Comme pour le cinéma, un gros budget n’est pas synonyme de réussite et c’est pourquoi les petites productions indépendantes sont parfois celles qui rencontrent le plus de succès.

Cependant, le plus souvent, ces jeux sont divisés de manière très catégorique, soit ils sont appréciés et gagnent beaucoup de popularité, notamment grâce aux différents sites de diffusion tels que YouTube et Twitch, soit ils sont détestés et finiront par tomber dans l’oubli.

On espère donc que The Origin: Blind Maid, prévu pour le début de l’année 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, saura éviter les erreurs de ses prédécesseurs et réussira à se démarquer de ceux-ci avec son univers et avec les quelques nouveautés qu’il semble apporter.