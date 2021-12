The Order 1886 – PlayStation voudrait-il donner une suite à un jeu détesté ?

The Order 1886 devait être l’un des fers de lance de la PlayStation 4. Annoncé au lancement de la console, le titre devait être une véritable vitrine technologique pour la machine, réduisant à néant la frontière entre film et jeu vidéo. Cependant, le jeu est loin d’avoir rencontré un succès critique unanime (doux euphémisme), atteignant péniblement la note globale de 63/100 sur Metacritic (et ce n’est vraiment pas beaucoup).

En confiant le développement du jeu à Ready At Dawn (God of War: Ghost of Sparta), secondé par Santa Monica Studio (God of War 2018), Sony semblait avoir choisi les studios parfaits pour créer un blockbuster AAA capable de dévaster la concurrence. Mais la seule chose que The Order 1886 dévasta à sa sortie en 2015, ce fut les espoirs des joueurs. Comme quoi, un moment de perdition peut toujours arriver, même pour les meilleurs studios.

Gameplay limité, level design réduit à sa plus simple expression, long couloir narratif de huit heures, lore steampunk bancal et jeux d’acteurs dignes d’une mauvaise production AB des années 90, il n’y avait pas grand-chose à sauver de The Order. Pourtant, pour on ne sait quelle raison, le jeu a lentement gagné en popularité, jusqu’à se constituer une solide fanbase. Et ces mêmes fans étaient restés sur leur faim suite à une fin en cliffhanger haletant (normal pour une histoire de loup-garou).

L’histoire ne dit pas si l’échec critique (et sans doute commercial) du jeu a fini par conduire au divorce prononcé entre Ready At Dawn et Sony, mais toujours est-il que le studio de développement fait maintenant partie d’Oculus Studio, et n’a plus rien à voir avec la marque PlayStation.

Les joueurs qui espéraient une suite au jeu priaient les dieux du marketing depuis 2015, et il se pourrait que leurs prières puissent être exaucées dans un futur plus ou moins lointain. En effet, Sony a renouvelé la marque The Order 1886 le 9 décembre 2021, ce qui veut dire que la firme a des projets pour la franchise, quels qu’ils soient (suite, reboot, remake, remaster, re-random-terme-marketing).