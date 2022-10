The Legend of Heroes: Trails to Azure confirme sa sortie en Occident

Bonne nouvelle pour les fans de la saga The Legend of Heroes, le JRPG développé par Nihon Falcom ! Un tout nouvel opus de la série débarquera à partir de l’année prochaine et aura pour titre Trails to Azure. Celui-ci est d’ailleurs la suite directe de Trails from Zero et se déroulera quelques mois après ses événements. On retrouvera donc notre héros Lloyd Bannings dans la cité-état de Crossbell afin de clôturer cet arc narratif, ainsi que d’autres visages bien familiers des opus précédents.

» L’histoire du héros en herbe Lloyd Bannings continue dans Trails to Azure ! Une paix temporaire s’est installée à Crossbell et la Section de Soutien Spécial se retrouve avec une renommée et un statut nouveaux. Cependant, la paix est bientôt rompue avec la montée en puissance de multiples organisations aux motivations inavouées ! Les tensions croissantes sont accentuées par la pression croissante de l’Empire Erebonien et de la République de Calvard. Le SSS a-t-il ce qu’il faut pour résister à ces menaces ? Que réserve l’État de Crossbell ? «

De nouvelles fonctionnalités de gameplay feront leurs apparitions dans ce second opus. Notons également que l’on pourra importer sa sauvegarde de Trails From Zero vers Trails to Azure afin de bénéficier de scènes inédites et quelques modifications dans l’histoire. Il en sera de même pour l’opus suivant : Trails into Reverie. Un bon moyen de récompenser les fidèles de la saga d’avoir joué aux jeux précédents.

Le jeu sera disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch. Seul bémol toutefois; les voix seront japonaises et les textes uniquement en anglais. ce qui limitera malheureusement l’œuvre pour les joueurs non anglophones qui n’auront pas de sous-titres en français. Cela sera d’autant plus frustrant que les dialogues sont généralement très présents dans la saga. The Legend of Heroes : Trails to Azure sortira le 17 mars 2023.