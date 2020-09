The Last of Us Part 2 – Le multijoueur, enfin ?

Depuis déjà avant la sortie de The Last of Us Part 2, la présence ou l’absence d’un mode multijoueur n’a eu de cesse d’être confirmée puis déniée… Ceux qui l’attendent avec impatience ont vu des indices un peu partout, avec Naughty Dog brisant systématiquement leurs minces espoirs.

Le jeu sorti, on a pu en avoir le cœur net : le multijoueur n’était pas au programme. Mais à l’heure de la fibre et des jeux mobiles pesant 6 GO, il en fallait bien plus pour faire abandonner tout espoir d’une mise à jour aux fans.

Et ceux-ci ont surement eu raison d’insister, puisque Neil Druckman, créateur de la licence et réalisateur de The Last of Us Part 2 vient de publier un tweet un peu évasif confirmant peut-être à demi-mot l’arrivée prochaine d’un mode multijoueur :

« Merci à tous les merveilleux fans pour un incroyable #TheLastOfUsDay ! Votre positivité et votre amour sont incroyablement inspirants. Oh… et à propos de cette autre chose… soyez patient. Ça va valoir le coup. » écrit ainsi Druckman.

The Last of Us Day est un événement qui met la franchise à l’honneur chaque année le 26 septembre, date à laquelle débute l’épidémie dans le premier jeu. Sans que rien ne soit réellement décrit, on ne voit pas bien ce que pourrait-être “cette autre chose” si ce n’est ce fameux mode multi tant réclamé. À moins que ce ne soit l’annonce d’un The Last of Us Part 2 déjà remastered pour une sortie PlayStation 5 ? Un nouvel épisode d’Uncharted ?

Toujours est-il que s’il s’agit bien d’un mode multijoueur, attendu comme il est, il aura tout intérêt à proposer quelque chose de non seulement efficace, mais aussi nouveau, au risque de décevoir la communauté après une si longue période de teasing… !

The Last of Us Part 2 est d’ores et déjà disponible en exclusivité sur PlayStation 4.