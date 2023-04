The Inquisitor – La prochaine grande saga polonaise ?

Cela fait un moment que l’on n’en a pas parlé : depuis sa rapide révélation en mai 2022, à vrai dire. Et difficile de faire autrement quand les informations manquent à son sujet. Car, mis à part la petite précision sur sa fenêtre de sortie, laquelle est donc arrêtée au quatrième trimestre de cette année 2023, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Aujourd’hui, bien que très courte, la vidéo que nous transmet le studio polonais The Dust a au moins le mérite de planter le décor de ce titre dark fantasy, The Inquisitor. Ce faisant, on nous donne un (très) petit aperçu de ce que l’on est censé attendre.

Sur le théâtre de l’Inquisition

La première création de The Dust nous rappelle donc, au détour des quelques minutes publiées, l’histoire qu’elle compte nous narrer et plus précisément la trame qui sous-tend les péripéties de notre personnage principal. Et c’est par le biais d’un théâtre de marionnettes – qui apparaît être consultable en jeu – que l’on tente de réveiller en nous quelques souvenirs. Jésus et sa crucifixion sont au centre de la pièce, néanmoins il y a une petite différence avec ce qui est communément admis : le Messie échappe à son sort et abat sa terrible colère sur ses opposants. Plusieurs centaines d’années plus tard, son ire continue de s’abattre et se manifeste sous le bras des Inquisiteurs, parmi lesquels le héros (ou plutôt anti-héros) Mordimer Madderdin évolue.

Tout cela annonce plus ou moins la couleur et les choses qui attendent le joueur. Mais une question se pose : jusqu’où compte-t-on nous mener ? Évidemment, Inquisition oblige, il sera bien question de torture. Cependant, The Dust peut-il se permettre d’être réaliste sur ce point au risque de s’attirer la foudre de-ci, de-là d’institutions qui agissent lorsque une simple représentation virtuelle les choque ? On attendra de voir. En tout cas, il semble que ces interrogatoires forcés ne seront pas une fatalité. Tout du moins, le joueur aura la possibilité de les éviter. Et c’est là que c’est intéressant, puisqu’en fonction du chemin choisi, le périple prendra un tournant différent. Maintenant reste à voir comment cela influencera la progression, car, bien souvent, ce genre de promesses n’est que très peu souvent tenu…

La véritable préoccupation, c’est de savoir si l’expérience proposée par The Inquisitor sera suffisante pour tenir en haleine le joueur. S’il est encore un peu tôt pour se prononcer, le nouveau trailer diffusé peut néanmoins nous permettre d’en dire quelques mots. D’abord, graphiquement, cela a l’air assez correct, même si on peut s’attendre à mieux pour un jeu destiné aux machines de nouvelle génération. Gardons à l’esprit qu’il ne s’agit pas là d’une production AAA. En revanche, l’univers et l’ambiance sonore, eux, ont l’air de parfaitement véhiculer une aura « réaliste ». Suffisant pour y être happé ?

Un succès serait de bon aloi pour The Inquisitor, qui, ainsi, pourrait bénéficier d’une suite. Et il faut dire qu’il y a de la matière pour cela, puisque, on le rappelle, avant d’être un jeu, c’est avant tout une saga littéraire constituée de plusieurs livres – comme un certain The Witcher ou le jeu SF The Invincible. Seulement, cette dernière est encore assez inconnue en dehors de son territoire d’origine. Peut-être que cette adaptation vidéoludique lui permettra d’acquérir un peu plus de visibilité ?