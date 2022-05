I, the Inquisitor mixera Judge Dredd, Sherlock Holmes et The Witcher

Le succès de The Witcher III continue de donner des envies aux studios de jeux polonais. Ainsi, alors qu’on attend encore des nouvelles du jeu S-F The Invincible, inspiré d’un court roman de Stanislas Lem, l’auteur culte de Solaris, c’est une autre adaptation d’un écrivain polonais qui est en préparation avec I, the Inquisitor.

Ja Inkwizytor en V.O. (Moi, l’Inquisiteur) est une série de sept volumes de nouvelles et romans (tiens ! Comme pour le Sorceleur) qui ne sont à ce jour malheureusement pas traduits, et uniquement disponibles en polonais. I, the Inquisitor raconte un XVIème siècle dystopique où la chrétienté n’est pas exactement celle que l’on a connue. Sur cette ligne temporelle, Jésus se serait rebellé sur la croix et serait devenu une sorte d’ange vengeur conduit par la colère.

Le héros du jeu (et des romans) est Mordimer Madderdin, agent de cette religion à la morale inflexible et aux pratique sanglantes, dont le job est d’assurer l’ordre tel que défini par son église. « I am the law », répète à l’envie le Judge Dredd ; on imagine un Mordimer avec la même voix caverneuse déclarer « I am the faith » !

« Dans ce jeu guidé par la narration, vous enquêterez sur de mystérieux meurtres surnaturels, conduirez des interrogatoires souvent brutaux, visiterez le dangereux Unworld, et rassemblerez des indices et informations en rencontrant les citoyens de la fourmiliante cité du XVIème siècle, Köenigstein. Vous rencontrerez aussi toute une galerie d’ennemis qui mettront votre épée à l’épreuve… »

L’univers de The Witcher III n’est pas loin à la lecture de cette description publiée sur la page officielle du jeu, avec, probablement, un petit supplément de noirceur et de violence héritées des pratiques de l’inquisition.

I, the Inquisitor ne possède pas encore de fenêtre de sortie, mais on sait qu’il est prévu pour arriver sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera doublé en anglais mais possèdera des sous-titres français. Les premières images laissent entrevoir des environnements magnifiques, mais une modélisation des personnages qui semble perfectible, qui peut cependant encore évoluer d’ici la sortie du jeu. Et puis, si l’univers réussit à nous emporter…