The Forgotten City – Quand un mod devient un jeu à part entière.

Si le titre The Forgotten City nous est familier, c’est tout à fait normal. C’est Nick Pearce qui à développé ce mod en 2015 pour le tant apprécié The Elder Scrolls V: Skyrim. Et quel mod! Ce dernier fut tout de même récompensé d’un National Writer’s Guild Award et téléchargé plus de 2.5 millions de fois.

Avec Alex Goss, un ingénieur logiciel chevronné, il a fondé son propre studio, Modern Storyteller. Et c’est ce studio qui est actuellement en train de nous concocter The Forgotten City en jeu narratif. Resituons ainsi le contexte.

Nous sommes transportés 2000 ans en arrière dans une mystérieuse cité romaine souterraine et allons revivre les dernières heures des habitants. Nous allons devoir explorer les lieux et enquêter pour comprendre ce qu’il s’est passé, et nous servir de la boucle temporelle dans laquelle nous sommes plongés pour faire des choix moraux qui nous aideront à résoudre le mystère de cette cité. Chacune de nos actions aura des conséquences.

Le mod proposait déjà de nombreuses possibilités. Ainsi nous pouvions incarner qui nous voulions, en choisissant notre sexe, nos origines et notre histoire personnelle. Notre personnage évoluait dans un monde ouvert magnifique (merci l’Unreal Engine !), et nous devions user de charme, de ruse, de corruption, d’intimidation, ou encore utiliser astucieusement la boucle temporelle pour trouver des solutions.

Si l’on s’attend à retrouver tout cela dans le jeu à venir, il va de soi que cela ne suffira pas. Et ça tombe bien, le studio annonce une toute nouvelle ville et des personnages complètement réécrits. Si l’on se retrouve dans une ambiance familière, nous ferons face à de nouveaux rebondissements et devrons résoudre des énigmes inédites. Le tout accompagné d’une nouvelle bande-son orchestrale.

Mais la question que l’on se pose finalement, c’est quand allons nous pouvoir jouer avec le temps? Annoncé lors de l’E3 de 2018, The Forgotten City devait nous plonger au cœur de l’enquête en 2019. Le jeu a tout compte fait été repoussé à 2020, mais n’a pas honoré ce deuxième rendez-vous. Ensuite attendu pour le début de l’année 2021, les studios annoncent finalement la sortie du jeu pour cet été ! Toujours pas de date précise donc, mais nous espérons que cette fois-ci sera la bonne !