Test Witch It! – La chasse aux sorcières a bien changé

Vous avez aimé le mode “Prop Hunt” de Garry’s Mod ? Alors vous ne serez pas déçu. Retravaillé pour coller à l’univers de la chasse aux sorcières, Witch It! est un “hide and seek” (ou jeu de cache-cache) avec des graphismes très colorés et sans grande prétention, mais qui peut très vite s’avérer fun à jouer entre potes pendant cette période de *insérez mot maudit ici*. On se prend vite au jeu et on cherche à gruger un maximum le camp d’en face avec une pointe de sadisme, surtout quand on joue la sorcière.

(Test de Witch It! sur Steam via une version fournie par l’éditeur)

Bon et on joue qui ?

Quand on joue le chasseur, on se rend compte que Barrel Roll Games (les développeurs du jeu) a beaucoup misé sur le côté humour et décalé, car une de vos compétences principales pour chasser la vilaine sorcière est… la pomme de terre. Oui, on chasse en lançant des patates à la tronche des sorcières.

D’autres compétences sont, bien sûr, disponibles pour rendre votre jeu assez dynamique, comme le grappin par exemple. Point fort du chasseur, il dispose de la compétence “poulet” qui balance une cocotte dont l’utilité sera de vous indiquer approximativement si une sorcière se cache dans le coin. Cela peut sembler abusé, mais si la planque est bonne, il n’y a pas de raison de s’en faire.

La sorcière est le personnage que nous avons pris le plus de plaisir à jouer. L’atout principal de la sorcière est qu’elle peut prendre l’apparence de quasi n’importe quel objet présent sur la map afin d’échapper au chasseur (attention à ne pas rester à côté de l’objet dont vous prendrez l’apparence, car deux échelles l’une à côté de l’autre, c’est louche !). Inutile de dire que si on est un petit filou, il est possible de bien se mettre pendant les trois minutes de la manche en trouvant une bonne cachette et en n’en sortant pas ou alors de rendre dingue les chasseurs d’en face en changeant constamment d’endroit.

En termes de compétences, le combo “Possession” et “Luaq collant” est diablement drôle : posséder un objet en vous téléportant à l’emplacement exact de celui-ci, et quand le chasseur passe à côté de vous, lui balancer au visage une sorte de “Stitch zombie” vous fera bien sursauter et distraira votre chasseur pendant trois secondes. Fou rire garanti ! Ah, et cela est sans compter les provocations de la sorcière, accessibles via les touches 1 et 2, qui déclencheront un rire narquois à l’approche d’un chasseur.

Et en parlant de compétences…

Chaque personnage possède six compétences en plus de votre “attaque principale”, mais seules deux sont autorisées en jeu, donc à vous de choisir le combo qui vous convient le mieux en fonction de votre jeu. Vous l’avez vu, nous avec la sorcière, nous sommes un petit sadique.

Nouveau jeu, premier patch et déjà pas mal de contenu

À ce niveau, Witch It! est un bonbon d’Halloween… Déjà 25 maps de dispo avec un système de vote pour choisir sa map, des parties personnalisables, quatre modes de jeu bien pensés, un système de skins non-payants (ce qui est rare, il faut le signaler). Si, si, vous avez bien lu. Par contre, on n’a rien sans rien, alors préparez-vous à farm. Des skins personnalisables, du craft pour les matériaux des skins et un système de leveling…

Et petite verrue sur le bout du nez, des tutos vidéo courts et bien expliqués… Mais en anglais, pour le coup (no panic, le studio est allemand, donc vous n’aurez pas un anglais niveau Conan Doyle).

Witch It! est un titre fait pour s’amuser entre potes pendant la période d’Halloween, mais pas que. Beaucoup de générosité pour le premier jeu du studio et ça, on aime ! Par contre, si vous comptez l’essayer seul, on tient à vous prévenir, vous en ferez vite le tour. L’intention des développeurs est clairement de mettre l’accent sur les parties rapides en multijoueur.