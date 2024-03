Test Expeditions: A Mudrunner Game – Le plaisir de s’embourber

Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Ce slogan publicitaire pour une célèbre marque de pneus vous rappelle peut-être quelque chose. Il aurait tout aussi bien pu s’agir de la phrase d’accroche d’Expeditions: A Mudrunner Game, petit dernier de la famille de Spintires et Snowrunner, sorti le 5 mars dernier.

Le jeu développé par Saber Interactive et distribué par Focus Home Interactive s’appuie sur une promesse bien différente de la majorité des simulations automobiles. Exit la vitesse et les dépassements sur circuits, place à la nature et à la difficile gestion des éléments en terres sauvages. Mais qui dit promesse rare dit possibilité de pépite vidéoludique.

Si la thématique du titre en fait d’entrée un jeu de niche, c’est avec une vraie excitation que nous avons débuté nos pérégrinations dans. Il faut dire que le trailer de présentation nous en avait mis plein les yeux et donné envie de partir à l’aventure. Et sans trop en dire, cette sensation ne nous a que rarement quitté durant nos heures de jeu.

(Test d’Expeditions : a Mudrunner Game réalisé sur Playstation 5 à partir d’un exemplaire fourni par l’éditeur)

Quand t’es dans le désert

Alors que le premier jeu de la saga, Spintires, proposait de diriger des véhicules de l’armée russe spécialisés dans le transport du bois, Expeditions: A Mudrunner Game fait lui le choix de l’exploration à but scientifique. Vous êtes à la tête d’une entreprise de camions tout-terrains et de voitures éclaireuses, et des partenaires ont besoin de vous pour différentes missions dans des lieux reculés, loin de toute civilisation.

Au volant de vos bolides, vous allez donc traverser l’Arizona, le Colorado et les Carpates pour mener à bien ces contrats et vous faire grassement payer en fonction de la difficulté des chemins à emprunter. Vous l’aurez compris, ici pas de scénario trépidant ou de retournement de situation à couper le souffle, mais de nombreuses missions prétextes pour prendre la route. Photographier un canyon perdu au milieu de nulle part, contrôler le niveau de pollution d’un lac ou encore dépanner un autre camion embourbé, voilà quelques unes des nombreuses tâches confiées au pilote d’exception que vous allez devenir.

Dans Expeditions: A Mudrunner Game, l’important ce n’est pas la destination, mais le voyage. Au bout de quelques missions, on en vient même à se désintéresser de l’objectif principal pour se concentrer sur les étapes de notre progression. La magie du grand air opère dès les premières minutes. Sur Playstation 5, les paysages proposés sont réellement magnifiques, et le moteur de jeu fait des merveilles. Chaque mètre parcouru dans les décors rocailleux de l’Arizona et les forêts marécageuses des Carpates est un appel au mode photo, et les effets de l’eau et de la végétation sont réellement parmi les plus beaux qu’il nous ait été donné de voir sur nos écrans.

Les véhicules ne sont pas en reste, avec de très beaux rendus, et de belles possibilités de customisation, certaines purement esthétiques, d’autres mécaniques ou matérielles, essentielles. Il est agréable de voir l’attention donnée aux détails, notamment lors de la préparation des missions. Si vous décidez d’embarquer des bidons d’essence et une roue de secours dans votre pickup, ils seront visibles à l’arrière du véhicule, et ceci est valable pour tous les objets.

On dirait qu’ça te gène de rouler dans la boue

Dès le tutoriel, le ton est donné, Expeditions: A Mudrunner Game n’est pas un jeu facile. On est dans une vraie simulation et la moindre erreur lors de vos expéditions peut s’avérer fatale. Et devoir recommencer une mission après plus d’une heure de vadrouille au milieu du désert ou des marécages, on a connu sensation vidéoludique plus agréable. En fait, la seule différence entre le tutoriel et le reste du jeu, c’est la taille de la carte. Sinon, bon courage, vous êtes lâchés directement dans le grand bain (de boue).

Chaque mission débute par le choix d’un véhicule. En fonction des objectifs, du dénivelé, du terrain et du matériel scientifique à transporter, il faudra opter pour le camion ou la voiture le plus adapté et choisir le personnel qui vous accompagnera. Au fur et à mesure de vos réussites et de l’évolution de vos salaires, vous aurez l’occasion de faire évoluer vos véhicules, en achetant de nouvelles pièces mécaniques ou simplement des protections supplémentaires. En parlant de protection, n’oubliez jamais de partir en mission avec des crochets et un treuil assez long pour atteindre des cibles lointaines, vous pourriez le regretter.

Car Expeditions: A Mudrunner Game ne vous fera aucun cadeau. Si votre camion se retourne et que vous n’avez plus les bons éléments à disposition pour le remettre sur roues, il faudra bonnement et simplement recommencer la mission à partir de la base. Cette recherche de réalisme s’est avérée à double tranchant durant notre aventure. Au départ heureux de voir un jeu challengeant qui nous poussait dans nos retranchements, on a quelquefois frôlé (ou atteint) le rage quit quand après trente minutes de conduite, nous sommes tombés en panne d’essence ou avions oublié de prendre le bon élément nécessaire pour remplir la mission.

Le travail effectué sur les cartes est superbe. Exit le monde ouvert, qui aurait sans aucun doute rajouté une bonne dose de frustration aux joueurs, et bienvenue à un monde semi-ouvert, composé de mini-zones interconnectées. Par exemple, la zone Arizona est découpée en cinq zones distinctes, proposant chacune des missions différentes et différents points de départs. C’est très malin, et ça permet de découvrir petit à petit certaines parties de la carte qui resserviront dans des missions futures. Sans compter les innombrables quêtes annexes.

Ode à la nature et à la lenteur

Dans Expeditions: A Mudrunner Game, il n’y a pas une minute de répit. Un conseil : ne faites pas autre chose pendant que vous jouez, vous pourriez rapidement vous retrouver sur le mauvais chemin. Chaque mission est comme un rite initiatique, où, comme un écolier en classe, on progresse par un habile équilibre entre essais et erreurs. Et comme à l’école, la frontière entre plaisir et frustration est bien fine.

Car pour progresser, il va falloir tenter des choses; et parfois échouer. En fonction du poids de votre véhicule, de sa puissance, certains chemins seront accessibles et d’autres non. Eh oui, on n’emprunte pas les même routes lorsqu’on transporte une station météo hyper fragile et lorsqu’on pilote juste un 4×4 en mode éclaireur. Pour mieux profiter des gigantesques espaces et trouver les meilleurs passages, vous pourrez également utiliser des jumelles, un drone ou encore une machine servant à mesurer la profondeur de l’eau. Il serait bête de noyer le moteur.

S’il parait impossible de retranscrire les sensations que doivent ressentir les véritables pilotes de tout-terrains dans ces contrées sauvages, on ne peut s’empêcher de penser que le jeu est un parfait hommage. On est ressorti de l’aventure avec le plus grand respect pour ces personnes dont le métier doit être d’une incroyable difficulté. Surtout, on a jamais eu autant envie de grand air et de voyages. Et rien que pour ça, on peut que saluer le travail des développeurs.

Adeptes de la vitesse et des chicanes coupées à toute allure sans dommages, passez votre chemin, ou plutôt, venez tester autre chose. Expeditions: A Mudrunner Game est d’une lenteur et d’une exigence rare. Et bizarrement, dans notre bouche aujourd’hui, c’est un vrai compliment.

On ne s’y attendait pas forcément, mais on n’a pas vu passer les heures au volant des lourds bolides d’Expeditions: A Mudrunner Game. Chaque nouveau chemin découvert a mis nos nerfs et notre patience à rude épreuve, mais rarement on aura autant ressenti le sentiment du devoir accompli qu’à la fin de certaines missions.

Avec près de quatre-vingt quêtes au programme (en attendant des contenus additionnels, sans doute payants, et un mode coopératif) le contenu est conséquent et se veut être une véritable ode à la nature et aux grands espaces. Difficile néanmoins de dire qu’on a pris du plaisir à chaque minute passée sur le titre, tant certaines missions et sessions de jeux se sont avérés frustrantes. Mais au moins, il n’y a pas mensonge sur la marchandise.

Disponible sur toutes les plates-formes, on ne peut que vous conseiller de poser les mains sur le volant des véhicules proposés. Car Expeditions: A Mudrunner Game est véritablement une expérience de conduite rare.