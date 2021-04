Test Drive Unlimited: Solar Crown se montre et nous donne rendez-vous !

Si comme nous vous aviez oublié que KT Racing (Licences WRC et Tourist Trophy Isle of Man) et Nacon avaient annoncé en juillet 2020 un nouvel épisode, de la franchise Test Drive, cet article ne pourra que vous rafraîchir la mémoire. Test Drive Unlimited: Solar Crown de son nom s’est donc montré particulièrement discret depuis son annonce et n’a même laissé filtrer aucune information le concernant.

Ce que l’on sait ne se résume a pas grand-chose, si ce n’est qu’il nous permettra à nouveau de pouvoir rouler sur le bitume d’une grande île en monde ouvert que nous pourrons donc explorer de fond en comble pour y disputer différentes épreuves en solo ou en multijoueurs. Nous n’avons par contre ni le nom de cette nouvelle région, ni même une pauvre fenêtre de sortie à vous offrir.

Et ce n’est aujourd’hui que nous pourrons vous éclairer à ce sujet, puisque le nouveau trailer cinématique de Test Drive Unlimited: Solar Crown ne nous apprend rien de spécial si ce n’est les plateformes de sortie. Comme on pouvait s’en douter, le titre paraitra aussi bien sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via Steam et l’Epic Games Store) que sur ancienne génération de consoles et Google Stadia.

Par contre, on trouve étrange la plaque d’immatriculation de la Aston Martin présente dans le trailer et qui est 0222. Est-ce là un indice quand à la date de sortie prévue pour le jeu ? Février 2022 ou juste 2022 ne sembleraient pas incohérents, surtout que la Covid a chamboulé tous les plannings. Attention, ce n’est là qu’une théorie, mais avouez qu’elle se tient. Quant à l’autre plaque, celle de la Land Rover, elle pourrait bien donner un indice sur le lieu qui accueillera ce nouveau jeu…

En tout cas, on devrait trouver réponse à ces questions, ou plutôt suppositions, dès le mois de juillet prochain, puisque Nacon et KT Racing nous y donnent rendez-vous pour nous en apprendre plus sur ce Test Drive Unlimited: Solar Crown attendu au tournant par les très nombreux fans des deux premiers épisodes. D’ici là, prenons notre mal en patience et apprécions le nouveau trailer du jeu.