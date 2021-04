Forza Motorsport – Les premiers playtests vont débuter, inscrivez- vous !

On le sait, personne ne s’en cache, on le ressent même au plus profond de nos tripes motorisées, Forza Motorsport sur Xbox Series X|S est une réalité ! Microsoft et le studio derrière le jeu, Turn 10, n’ont jamais caché qu’un nouvel épisode est actuellement en développement, sauf que hormis cela, avoir des informations sur ce nouvel épisode relève de la chance ou du miracle même. Les bouches étant bien cousues et recousues de toute part.

Mais voilà, avec un nouveau Gran Turismo qui arrive sur PlayStation 5, sans date lui aussi néanmoins, éditeur et développeur de ce Forza 8 se doivent aussi de nous adresser un petit coucou de temps en temps et de partager avec nous quelques updates de développement. Aussi parce que franchement cela manque d’exclusivités sur la nouvelle Xbox, comme sur la machine de Sony me direz-vous, et que les joueurs ont besoin de se voir rassurer parfois aussi.

Mais cette fois-ci il n’est pas question uniquement de nous montrer une énième vidéo ne montrant finalement rien, tout en nous disant que tout va bien et que le développement suit son cours. Non, cette fois-ci, Turn 10 nous invite, nous les joueurs, à participer au développement et plus précisément aux premiers playtests du jeu. Une nouvelle qui nous a été annoncée lors du dernier Forza Monthly par Chris Esaki, directeur créatif du jeu.

Alors oui, on ne peut pas participer à ce programme en un claquement de doigts, ce serait trop simple, mais vous pouvez toujours tenter votre chance en vous inscrivant à cette adresse. Il est par contre question d’adresser aux développeurs vos différents ressentis sur Forza Motorsport et pas seulement d’y jouer. Comprenez bien qu’il ne s’agit pas d’une bêta ouverte dans laquelle vous pouvez choisir de ne faire remonter aucune information, ici vous prenez la responsabilité de faire différents retours à l’équipe du jeu.

Le lien ci-dessus vous permet donc de vous inscrire que le programme de feedback de Turn 10, il ne vous garantit en rien votre participation aux playtests. Néanmoins, Chris Esaki a indiqué que les personnes participant à l’opération sauront prioritaires quant aux choix des heureux élus qui pourront faire chauffer leurs gommes sur le bitume.

Voilà, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire et espérez être choisi pour participer aux playtests qui devraient néanmoins être assez limités dans un premier temps. Enfin, pour la route, on vous laisse remâter le trailer d’annonce de ce Forza Motorsport que l’on attend avec une très grande impatience.