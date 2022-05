Techland (Dying Light) travaille sur un nouveau jeu tourné action-RPG

Techland a révélé il y a quelque jour la feuille de route de Dying Light 2, déjà vendu à 5 millions de copies avec notamment un premier DLC majeur prévu pour septembre prochain. Le studio polonais a promis pas moins de cinq années de suivi avec l’ajout fréquent de contenu (armes, skins, nouvelles intrigues…). Dying Light 3 n’est donc pas pour tout de suite malgré une rumeur qui émergeait à la suite d’une interview d’un lead designer indiquant ce qu’il aimerait faire du personnage principal si le troisième opus voyait le jour. Pour l’instant, Techland se concentre sur un nouveau projet dans un univers très différent de celui de la licence de zombie.

Dans un communiqué, le studio annonce travailler sur un nouvel Action-RPG AAA en monde ouvert qui se déroulerait dans un univers fantastique. Le studio nous dévoile un artwork dans lequel on peut apercevoir ce qui semble être les ruines d’une cité antique au milieu d’une végétation luxuriante. D’ailleurs, pour ce projet, le studio polonais recrute massivement. Des postes sont à pourvoir en animation, en programmation, dans la branche artistique ou encore en ressources humaines.

Pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre l’aventure, le projet peut d’ores et déjà compter sur une équipe de talent composée de vétérans de l’industrie et qui donne envie d’en apprendre plus sur le mystérieux titre. On retrouve notamment quelques anciens de CD Projekt RD, l’autre studio majeur polonais comme Karolina Stachyra et Arkadiusz Borowik, respectivement Narrative Director et Narrative Lead et qui ont travaillé tous deux sur les scénarios de The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt.

Bartosz Ochman fait également partie du projet en tant que Open World Director, il a notamment travaillé sur Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, autant dire qu’il connaît son domaine. Un autre mastodonte de l’Open World a également rejoint le navire : Kevin Quaid, Lead Animator avec huit années d’expériences chez Guerilla Games et qui a notamment travaillé sur Horizon Zero Dawn et son extension Frozen Wild.

Du beau monde auxquels on peut ajouter Mario Maltezos, directeur créatif ayant travaillé pour Ubisoft, Warner Bros ou encore Microsoft mais également David McClure, Lead Game Designer ayant travaillé avec Arkane Studios sur Deathloop par exemple. Pour l’instant, pas plus de détails mais l’équipe qui travaille sur le projet, déjà sympathique sur le papier, donne envie de s’y intéresser de plus près, à suivre de (très) près donc.