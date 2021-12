TeamFight Tactics – Silco rejoint le roster dès février

Si vous êtes un habitué du studio Riot Games et de son panel de jeux, que ce soit League of Legends ou Valorant, vous n’avez pas dû passer à côté du succès fulgurant de la série Arcane, animée par le studio français Fortiche Production et qui se déroule dans le monde de Runeterra, plus précisément à Piltover et Zaun. Nous avons pu (re)découvrir des personnages emblématiques de l’univers de League of Legends comme Jinx, Vi, Jayce, Viktor ou encore Caitlyn, mais également faire la rencontre de nouveaux personnages comme le terrible Silco.

En parlant du loup, Riot Games a annoncé, pour la première fois dans l’histoire de TeamFight Tactics l’ajout d’une unité indépendante ne faisant pas partie de la longue liste des champions de League of Legends. Cette unité sera exclusive à l’ensemble de Gadgets en folie, il s’agit du chef de la pègre d’Arcane : Silco. Le défi est de taille pour les équipes puisque Silco n’existant pas dans le roster de League of Legends et n’étant pas prévu pour être inclus dans un jeu, les équipes doivent donc inventer de A à Z une unité fidèle au personnage puissant et ténébreux qu’est Silco.

Même si pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations sur son kit de compétences, Rodger Caudill, le spécialiste de la communication derrière TeamFight Tactics, précise dans sa note de mise à jour, disponible sur le site officiel de TFT, que Silco sera une « tête pensante en matière de combats ». On peut donc s’attendre à une très belle unité qui pourrait créer des synergies entre les personnages d’Arcane par exemple et qui pourrait venir chambouler de nombreuses stratégies.

L’arrivée de Silco, un personnage d’Arcane, dans l’autobattler TeamFight Tactics n’est pas anodin, notamment au vu du phénomène qu’a créé la série. On pourrait même envisager l’arrivée d’autres personnages qui n’appartiennent pas à l’univers de League of Legends, et Riot Games n’exclut pas la possibilité que d’autres pourraient rejoindre TeamFight Tactics dans le futur. Une véritable valeur ajoutée à l’autobattler.

« Silco est peut-être la première unité intégrée à TFT qui n’appartient pas à League of Legends, mais d’autres outsiders pourraient venir nous rejoindre à l’avenir. Peut-être même des étrangers à Runeterra… » – Rodger Caudill, spécialiste de la communication de TFT

Silco ne rejoindra la Convergence qu’en février avec la mise à jour de mi-parcours de l’ensemble Gadgets en folie. En attendant, vous pouvez profitez du patch de pré-saison 12 de League of Legends ou bien regarder pour la dixième fois les épisodes d’Arcane.