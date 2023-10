Team17 – Une vague de licenciements pressentie

Si nous écrivions encore tout récemment sur une sortie imminente de l’éditeur Team17, Classified: France ’44, nous étions passés à côté d’une nouvelle beaucoup moins amusante qui concerne aussi l’éditeur de Worms. Une vague de licenciements qui concernerait pas moins de 91 personnes serait à venir, soit un tiers de l’effectif global de la compagnie.

Certaines personnes travaillant chez Team17 ont commencé à s’inquiéter lorsque leur poste ou son équivalent était recherché par leur propre service RH sur LinkedIn. Ces quelques personnes ont alors contacté Eurogamer pour leur faire part de leur inquiétude. Si Eurogamer avait déjà récolté quelques informations plus tôt ce mois-ci sur de possibles licenciements, notamment dans le secteur QA, secteur de plus en plus précaire dans le milieu du jeu vidéo, rien n’indiquait une restructuration aussi importante pour l’entreprise anglaise. D’après ces dernières nouvelles inquiétantes, les secteurs Marketing, Service Client et RH seraient également touchés.

L’incompréhension est totale chez les employés de Team17 car les finances paraissent au beau fixe, une hausse du chiffre d’affaires de 18% est enregistré depuis l’année dernière. Et histoire d’enfoncer le clou, le dernier mois révèle une première moitié d’année 2023 supérieure de 31% par rapport à la deuxième moitié de 2022.

Les bureaux de Team17 doivent sûrement être plongés dans une atmosphère de colère sourde très pesante. Aucune communication interne n’a été faite concernant cette restructuration majeure, Team17 ayant fait une déclaration publique suite aux pressions internes des employés mais qui ne dévoile pas pour autant les motivations de cette vague de licenciements. D’après les dires des quelques personnes encore présentes dans ces services sinistrés, les raisons évoquées concerne un calendrier chargé et extrêmement compétitif.

On rappellera au profit de chacun que la tête dirigeante du studio, Chris Bell, fut remplacé fin août 2023 par un certain Frank Sagnier, cadre supérieur chez EA depuis 1999 , placé en tant que dirigeant chez Codemasters Software Co Ltd en 2014 pour faire respecter la politique d’EA suite au rachat du premier par le second. Rappelons également la déclaration fin août de la directrice générale Debbie Bestwick, peu appréciée également par les employés de Team17 depuis son arrivée (culture du présentéisme, pressions sur les employés, cas de harcèlement ignorés) :

Frank est l’un des dirigeants les plus respectés au monde dans le domaine des jeux vidéo. Ses connaissances sont inégalées, mais son leadership et son expérience dans le monde des jeux apporteront une grande valeur au conseil d’administration alors que nous nous préparons pour la prochaine étape.

Et certainement le plus important pour la fin : elle ajoute que Team17 profitera également de la « solide expérience de M. Sagnier en matière de fusions et acquisitions ». Tout est dit, non ?