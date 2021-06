Team Asobi prend du galon et devient l’un des PlayStation Studios

Team Asobi est un studio PlayStation que l’on connait maintenant depuis bientôt 10 ans, et qui avait pour vocation première de créer des expériences innovantes pour les périphériques PlayStation. En 2013 nous avons donc eu une toute petite démonstration technique au lancement de la PS4, et qui nous proposait de découvrir la manette et ses spécificité grâce à de mignons petits robots virtuellement cachés à l’intérieur du contrôleur. Par la suite Team Asobi s’illustra en VR, toujours grâce à ces petits robots dans l’excellent Astro Bot Rescue Mission que l’on vous conseille vivement de faire si vous êtes équipé.

Souvent bien aidé par l’équipe de Japan Studio, Team Asobi verra même certains des talents de ce dernier, rejoindre leurs rangs au moment de la fermeture. Depuis, Team Asobi continue gentiment de se développer, et après une nouvelle démo technique admirable pour la sortie de la PS5, il était plus qu’évident que ce studio débordant d’originalité et prônant l’innovation, allait finir par rejoindre le fameux cercle des PlayStation Studios. C’est aujourd’hui chose faite, et c’est avec un tout nouveau logo que Nicolas Doucet, notre petit “frenchie” exporté au Japon, vient nous apprendre la nouvelle, le tout accompagné d’un joli billet sur le PlayStation Blog, où il revient notamment sur les débuts du studio, ou encore l’essence première de celui-ci.

Qu’est ce que cela va donc changer pour nous de voir Team Asobi rejoindre les PlayStation Studios ? Eh bien nous imaginons qu’après leur succès en VR, ainsi que la ferveur unanime des joueurs et des critiques concernant Astro’s Playroom, Sony va enfin leur confier un projet majeur. Avec une philosophie tournée vers l’innovation, et en recherchant perpétuellement de nouvelles façon de jouer, ce studio serait non pas à classer auprès des studios comme Bend ou encore Guerilla, mais plutôt auprès d’un certain Media Molecule.

Même si nous ne savons pas encore quel sera leur prochain jeu, il y a fort à parier qu’ils se décident à exploiter la licence Astro, qui si l’on se fie à la démo PS5, pourrait bien devenir une licence majeure de la marque PlayStation à l’avenir. Mais si nous devions jouer les Nostradamus, nous aurions envie de mettre une petite pièce sur un jeu Astro d’envergure à sortir au lancement du PSVR 2, dont on sait qu’il devrait surement voir le jour d’ici 2023.