Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack se précise pour décembre

Très méconnue par chez nous, la licence Taiko s’est pour autant risquée, avec succès, à s’exporter en grande pompe vers l’Occident. Nous avons alors eu une version Switch accompagnée pour ceux qui le souhaitaient, et qui en avaient les moyens, de son tambour traditionnel. Grâce à cette petite victoire occidentale, Bandai Namco a donc pu commencer à préparer la sortie de nouvelles expériences Taiko, mais dans un genre un peu différent. Si Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack sera bien une nouveauté pour nous, cette compilation ne l’est absolument pas pour le Japon, qui avait eu droit à ces deux titres il y a pas mal de temps déjà.

Si l’opus Switch était dans la droite lignée du jeu d’arcade japonais, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack regroupera, lui, des expériences moins “compétitives”, mais plus axées sur l’aventure, comme son nom l’indique. Plutôt que de nous contenter d’enchaîner les défis ou de faire du pur scoring, cette compilation nous proposera d’évoluer dans un monde à l’aventure ponctuée d’ennemis en tout genre. Alternant RPG et rythme, cela pourrait bien plaire à ceux qui seraient beaucoup moins portés sur la performance, mais plus sur le fait d’apprécier les musiques tout en profitant d’un gameplay sympa.

Malheureusement, nous n’avons aucune information concernant une quelconque compatibilité avec le tambour de Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun sorti en 2018. On l’espère fortement en tout cas, histoire de pouvoir profiter à fond des pas moins de 130 chansons, dont certaines inédites que l’on a hâte de découvrir.

Enfin Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack s’est finalement trouvé une date de sortie pour 2020, et arrivera sur notre vieux continent le 3 décembre prochain en exclusivité Switch. Les deux jeux seront uniquement disponibles en dématérialisé, ensemble, mais aussi séparément, des fois que vous souhaiteriez tâter le terrain avant de craquer pour le second.