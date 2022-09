Synduality – IA, Mechas et créatures pour le nouveau jeu de Bandai Namco

Lors du dernier State of Play de PlayStation majoritairement centré sur les productions nippones à la veille de l’ouverte du Tokyo Game Show, Bandai Namco a annoncé Synduality, un nouveau jeu de tir à la troisième personne dans un monde futuriste dystopique.

Ce nouveau titre mélange d’horribles créatures et des gros mechas pour propulser le joueur dans un univers post-apocalyptique où les humains et les intelligences artificielles doivent coexister et coopérer pour survivre à une mystérieuse pluie toxique.

En l’an 2222, la quasi-totalité de la race humaine est décimée. Le joueur est l’un des survivants réfugiés dans les profondeurs de la Terre. Pour survivre, les survivants collaborent avec des formes d’intelligence appelées Magus. Ces derniers accompagnent le joueur – le Drifter – dans sa quête et l’aident dans les combats, mais les guident également tout au long du périlleux voyage renforçant ainsi les liens entre l’IA et le joueur.

Nous avons travaillé avec des designers célèbres tels que Neco pour la conception des personnages et Ippei Gyoubu pour la conception mécanique, ainsi qu’avec l’équipe de Game Studio pour développer un jeu de tir amusant avec un gameplay fort qui met l’accent sur la relation entre l’IA et l’humain. Le lien qui se développe entre les joueurs et leur Magus aura un impact sur le jeu et l’histoire. – Yosuke Futami, producteur chez Bandai Namco Entertainment Inc.

L’exploration dans ce monde dangereux se fait à bord d’un Cradle Coffin, un mecha personnalisable à la fois dans son apparence et son arsenal pour l’adapter au style de jeu du joueur. Élément majeur du gameplay, il est également indispensable pour récupérer une ressource rare : des cristaux AO.

Avec un concept semblable au Exoprimal de Capcom, Synduality semble se démarquer par la touche de Bandai Namco avec des graphismes et des mecha à l’apparence japonisante. Les combats ont l’air prenants et l’alliance Magus et Cradle Coffin a l’air d’offrir une multitude de combinaisons et ainsi de varier l’expérience de jeu.

Expérience solo, Synduality se jouera également en multijoueur avec un mode en ligne PvPvE où les joueurs sont mis au défi de terminer diverses missions et peuvent soit s’aider mutuellement, soit se mettre des bâtons dans les roues en se battant et en pillant les ressources des uns et des autres.

Collecte de ressources et combats prenants contre des créature xénomorphes connues sous le nom d’Enders attendent les joueurs en 2023 sur PS5, XBOX Series X/S et sur PC.