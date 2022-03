Exoprimal – Les dinosaures sont de retour chez Capcom

Après la diffusion du State Of Play de Playstation qui aura su diviser la communauté et essentiellement basé sur les studios japonais, il est temps d’analyser les titres qui ont été annoncés dont un en particulier qui a attiré notre attention, Exoprimal.

Vous en avez marre des invasions de zombies ? Exoprimal vous propose un titre à la troisième personne dans lequel vous allez devoir combattre une invasion de dinosaures arrivant sur Terre à travers de mystérieux vortex, le tout vêtu de votre plus bel exosquelette dans un univers futuriste. Au vu des images du trailer de présentation, nous pouvons supposer que l’aventure sera coopérative avec la possibilité de créer des équipes de cinq et d’incarner des classes différentes avec un arsenal variét tels que des sabres, des tourelles et des boucliers.

Le pitch des combats contre les dinosaures vous semble peut-être familier si vous avez déjà pu jouer à Dino Crisis, les deux licences étant signées Capcom, le studio auteur de Resident Evil. Si certains joueurs ne cachent pas leur déception de ne pas avoir vu un nouvel opus de Dino Crisis, nous ne pouvons pas s’empêcher que cette nouvelle licence Exoprimal pourrait être l’occasion pour Capcom de tester de nouvelles choses sans pour autant toucher à Dino Crisis. En effet, lors du trailer, nous pouvons apercevoir rapidement avec ses cheveux roux, Regina, l’héroïne de Dino Crisis. Est-ce un simple clin d’œil ou le teaser d’un potentiel remake voire un nouvel épisode de la célèbre licence ?

En 2017, dans une interview pour le Daily Star, le producteur Shinji Mikami revenait sur Dino Crisis et l’envie de faire revenir la série avec les technologies actuelles.

Je pense que créer un Dino Crisis avec les technologies actuelles serait une perspective vraiment excitante. Mais il n’y a actuellement aucune conversation de ce type chez Capcom, aucune dont je sois au courant.

Même si à l’époque, le dialogue n’était pas tellement ouvert chez Capcom puisque les rumeurs d’un reboot circulaient appuyées par Capcom Vancouver n’ont pas donné suite. Pourtant, la licence est régulièrement citée lorsqu’il s’agit d’évoquer le retour de licences disparues. L’arrivée des consoles next-gen a peut-être redonné un second souffle à cette envie qui se matérialiserait d’abord par la tentative d’Exoprimal, pour par la suite, relancer Dino Crisis.

Exoprimal est attendu pour 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5 mais également sur Xbox One, Xbox Series X|S ainsi que sur PC via Steam.