Surgeon Simulator 2 – Opération à cœur ouvert sur consoles Xbox et PC

Avec un peu de recul, la décennie 2010 aura été une période relativement curieuse pour l’industrie du jeu vidéo. Si elle aura donné naissance à quelques pépites, permis à certaines légendes de redorer leurs blasons et vu l’explosion du jeu indépendant, elle aura été aussi et surtout un laboratoire marketing (participant à l’émergence de nouveaux modèles économiques) avec l’apparition d’une catégorie de jeux généralement fauchés et ridicules : les simulateurs.

Tous comme ça ? Non ! Si effectivement bon nombre d’entre eux sont assez bancals, graphiquement et techniquement pauvres ou parfaitement pourris, d’autres ont su tirer leur épingle du jeu en traitant leur sujet avec sérieux (Farming et Truck Simulator en tête de liste) ou en misant sur une approche “second degré”, un pari audacieux qui aura permis à Goat Simulator ou Surgeon Simulator de nouer avec le succès, portés notamment par les streamers et leurs communautés. Et si Goat Simulator a évolué avec du contenu additionnel, le second ne comptait pas s’arrêter là non plus.

“Non, mais ça va, on sait très bien que Surgeon Simulator 2 existe, il est disponible sur l’Epic Games Store depuis l’an dernier déjà.” Oui, effectivement, vous avez raison, mais d’ici peu, le titre opérera une frappe chirurgicale et se fera place nette sur les stores des consoles Xbox (One et Series) ainsi que sur Steam. Dès le 2 septembre pour être exact, les utilisateurs de ces supports pourront ajouter ce titre à leur collection et découvrir les joies du découpage.

Oui, Surgeon Simulator 2 ne se contente pas de marcher dans les pas de son aîné et fait bien plus que taper dans le stock de blagues qu’ils n’ont pas pu ajouter au premier volet. Au programme de cet épisode, un mode scénarisé à partager avec trois personnes maximum, ainsi qu’un mode compétitif avec effusions de sang (attention quand même). Si le jeu n’est (pour le moment) pas annoncé dans le Game Pass (faut bien qu’ils sortent des jeux à acheter aussi de temps en temps), vous n’aurez qu’à l’acheter une fois pour en profiter sur Xbox One comme sur Series grâce au Smart Delivery, un bon point de plus pour ceux qui craignaient d’investir sur Xbox One et de devoir enterrer le jeu dans leurs mémoires une fois qu’ils auront mis le pied dans la next-gen.

De la rigolade, du sang et des découpes hasardeuses pour les utilisateurs de Steam et de consoles Xbox dès le 2 septembre, date de la sortie de Surgeon Simulator 2 sur ces stores. Notons que si vous vous inquiétez du futur des simulateurs, les prochaines années ne devraient pas en manquer comme l’annonce déjà Thief Simulator 2 ou Pigeon Simulator (ce dernier étant des responsables du jeu de simulation dont nous parlions ici).