Le nouveau Superhot: Mind Control Delete sera gratuit (ou presque)

Pas pour tout le monde, cependant.

En 2016 sortait Superhot, qui venait bousculer les codes du shooter avec sa direction artistique en low poly, mais surtout en transformant un apparent FPS en puzzle game. Le principe est aussi simple que génial : le temps ne s’écoule que lorsque l’on bouge, nous laissant le temps de réfléchir à la prochaine action, à l’ordre dans lequel éliminer les ennemis, etc.

Quelques mois plus tard, l’équipe derrière le jeu proposait Superhot VR, qui, comme son titre l’indique, transposait l’expérience pour les casques de réalité virtuelle. Le jeu réussissait aussi la prouesse de surpasser l’original question ventes, alors qu’on le sait, le marché de la VR reste compliqué quand on ne s’appelle pas Beat Saber.

Aujourd’hui, la même équipe s’apprête à nous offrir une troisième itération de leur hit avec Superhot: Mind Control Delete. Et quand on parle d’offrir, c’est vraiment le cas : le jeu sera gratuit pour beaucoup d’entre nous.

Superhot: Mind Control Delete est une nouvelle version du jeu, autonome, qui ne nécessitera pas obligatoirement d’avoir terminé ou même joué au premier. On nous promet un jeu plus grand, avec différents personnages et donc différentes techniques d’approche, mais aussi plus d’armes et de mécaniques de jeux… Et tout ça gratuitement ? Oui, à condition que vous ayez acheté le premier jeu. Le verbe acheter est important ici (de même que le COD le premier jeu) ; on vous explique. Seront éligibles pour recevoir gratuitement Superhot : Mind Control Delete tous les joueurs qui auront dépensé des sous pour s’offrir Superhot, et non pas tous ceux qui le possèdent.

“Nous sommes incroyablement chanceux et privilégiés grâce à vous. Votre soutien et celui de tous les autres nous a permis de garder notre studio indépendant. Vous nous permettez d’avancer comme bon nous semble, sans avoir à se soucier de deadline ou des profits. […] Vous nous permettez de continuer à faire des trucs aussi bizarres que merveilleux. Cela nous semblait juste de vous rendre la faveur. Et nous espérons que ce minuscule geste de remerciement mette un peu de joie dans votre vie.” – Superhot Games.

Si vous avez récupéré Superhot via des offres telles que les jeux gratuits Games With Gold ou pendant les giveaway de Noël sur l’Epic Games Store, la promo ne s’appliquera pas. Même chose si vous ne possédez que Superhot VR, et pas le tout premier jeu. Si vous avez bel et bien acheté le titre, Superhot: Mind Control Delete s’ajoutera automatiquement à votre librairie dans la plupart des cas. Superhot Games ont créé une fiche qui détaille tout ça support par support.

Si vous ne possédez pas encore Superhot, vous avez jusqu’au 16 juillet, date de sortie de Superhot: Mind Control Delete, pour l’acquérir et ainsi bénéficier de la gratuité du nouveau jeu. D’ailleurs, bon plan : il est en promo sur Steam à moins de 10€…