Super Smash Bros. Ultimate – Sephiroth entre dans la mêlée

On savait peu avant la diffusion des Game Awards que le prochain personnage à rejoindre le casting pléthorique de Super Smash Bros. Ultimate serait annoncé, et l’annonce a eu lieu ! Et quelle annonce ! Effectivement, en introduction du show, tout juste après une petite introduction de Geoff Keighley et ses baskets bigarrées, on a découvert qui serait le prochain héros à rejoindre l’arène à la plus grande surprise des fans.

Et il est difficile de ne pas être satisfait avec ce choix. Un peu de contexte : le jeu vidéo (et la fiction en général) aime la dualité et les fans de Smash Bros. aussi. Du coup, si Mario appelle par sa présence Bowser, que Kirby invoque Metaknight et que Samus invite Ridley, un héros aussi grand que Cloud mérite bien le sien, n’est-ce pas ? On osait même pas le demander, Square et Nintendo permettent à Sephiroth d’entrer en piste.

“Oh cool… Encore un épéiste…” Silence, malotru ! Vous comprenez bien, le prochain personnage à rejoindre le family brawler de Nintendo n’est autre que l’antagoniste de Final Fantasy VII, offrant par conséquent une autre légende du gaming à son panel de personnages jouables. On parle quand même du mec qui a offert aux joueurs le premier drame réel du jeu vidéo !

Naturellement, le “bad guy” à la chevelure argentée éliminera ses opposants en ayant recours principalement à des techniques de combat au corps a corps (encore que vu la longueur de son épée, le nom ne doit guère convenir) mais également grâce à la magie. Et, à l’instar de Joker lorsqu’il invoque sa Persona, Sephiroth semble pouvoir causer plus de dégâts lorsque son aile est visible. Une mécanique qui n’est, pour le moment pas très claire mais sur lequel va revenir Sakurai-san dans un live le 17 décembre.

Alors, estomaqué comme nous le sommes ? Sephiroth devrait faire son entrée dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate dans le courant du mois de décembre. Nous, on place nos billes sur le 17, et vous ? On vous laisse découvrir le trailer marquants sa prochaine apparition. Maintenant, permettez-nous de vous laisser pour aller lire les commentaires de fans de Sora éplorés.