Super Punch Patrol – Une nouvelle preuve que le beat’em up 2D a encore la pêche

Les amateurs de beat’em up façon 80’s et surtout 90’s sont aux anges, ces derniers temps. Mother Russia Bleeds, Fight’N Rage, River City Girls, Streets of Rage 4, The TakeOver… La liste est longue et la qualité est souvent au rendez-vous, après des années de traversée du désert pour ce genre emblématique. Super Punch Patrol est le prochain petit nouveau à venir au baston, et il s’avère lui aussi plutôt prometteur.

Si le style graphique que vous découvrez sur les images de cet article vous semble à la fois original et familier, c’est probablement parce que vous avez déjà posé les mains sur certains autres titres du concepteur de Super Punch Patrol, le Suédois Bertil Hörberg. Il est en effet l’auteur des deux Gunman Clive, des platformers/shooters en 2D mêlant western et steampunk pour des aventures assez corsées, à l’ancienne. Le développeur est également à l’origine du très ardu Mechstermination Force.

Maintenant que les présentations sont faites, revenons-en à nos bastons. Super Punch Patrol dispose bien évidemment d’un scénario aussi recherché que son titre, donc vous n’aurez qu’à retenir que vous allez devoir partir nettoyer les rues de la racaille qui y grouille en choisissant, comme d’hab’, soit un gros balaise un peu lent, soit un perso équilibré, soit un troisième plus rapide mais moins puissant. Classique, mais c’est ce qu’on aime, nous, les amoureux de beat’em up, pas vrai ?

Vous le voyez, Bertil Hörberg reprend le style visuel qui avait contribué à démarquer Gunman Clive de tous les autres titres du genre, à savoir : du fait-main aux tons pastels comme érodés par l’eau façon aquarelle, ce qui, preuve en est le trailer ci-dessous, fonctionne également très bien avec du beat’em up. Notez que le jeu a été conçu par son auteur en quelques semaines, alors qu’il cherchait à tuer le temps pendant le confinement lié au virus qui régit actuellement nos vies.

Bien entendu, Super Punch Patrol sera jouable à la fois en solo et en duo local. On a hâte, pour notre part, de mettre les mains dessus, ce qui sera possible sur Switch à compter du 17 septembre, et la bonne surprise, c’est que le jeu ne vous déglinguera pas votre PEL, puisqu’il sera proposé au tarif de 5€ seulement. Ils sont généreux, ces Suédois !