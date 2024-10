Super Mario Party Jamboree – Des nouveautés juste bien dosées ?

Dans une poignée de jours, le jeudi 17 octobre 2024, Super Mario Party Jamboree sortira sur Nintendo Switch. Dix-huitième jeu (!) de la saga débutée en 1998, Nintendo le présente d’ores et déjà comme le plus ambitieux, même s’il ne devrait toutefois pas révolutionner le concept du party-game. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ?

Avec ses sept plateaux, un nombre record de personnages jouables et de mini-jeux, Super Mario Party Jamboree promet une nouvelle fois aux joueurs de longues heures de fun entre amis. Mais sera-ce suffisant pour refaire passer à la caisse les fans de la saga, trois ans après Super Mario Party Superstars (2021) et six ans après Super Mario Party (2018) ?

La première tâche du constructeur japonais, c’est de s’adapter à l’évolution des modes de consommation du jeu vidéo. Depuis quelques années, le multijoueur bat des records d’affluence, surtout du côté du public le plus jeune. Les parties en local écran partagé se font de plus en plus rares en dehors du cadre familial au détriment du jeu en ligne, plus adapté à nos modes de vie de plus en plus sédentaires et connectés.

Nintendo l’a bien compris, et proposera pour la première fois en natif la possibilité de disputer des parties en ligne jusqu’à quatre joueurs. Super Mario Party l’avait bien proposé en 2021, mais uniquement via une mise à jour, pas suffisante pour être déclencheur d’achat.

En ouvrant cette fonctionnalité au public dès le lancement, la firme japonaise souhaite sans doute ouvrir le jeu à une nouvelle audience et à un autre mode de consommation. Avec qui sait, la volonté d’ouvrir le jeu au streaming avec la nouvelle fonctionnalité du Nintendo Switch Online ?

Dans notre entourage, nous connaissons tous cette personne qui peste régulièrement contre Nintendo et ses injustices. Si si, réfléchissez bien, celui qui devient mauvais joueur lorsqu’il devient la cible de tous les adversaires lors du dernier tour de Mario Kart. Ou celui qui rage car il ne remporte pas la partie de Mario Party à cause de ces satanés étoiles récompenses de fin de jeu.

Bonne nouvelle, avec Super Mario Party Jamboree, vous pourrez peut-être le réinviter à la maison. Le titre proposera un choix bien malin entre mode classique ou pro. Le classique, ce sera le choix de l’expérience Mario originale, plus détendue, plus fun et parfaitement injuste comme on l’aime. Pour le mode Pro, seul le talent parlera, en limitant grandement la part de hasard dans l’aventure. Une bien belle idée de rien du tout, mais qui change considérablement l’expérience de jeu.

Avec Nintendo, c’est souvent le même refrain. À chaque nouveau titre, on craint le réchauffé, mais le constructeur japonais réussit toujours à surprendre, soit par des éléments de gameplay innovants, soit par des idées qui modernisent immédiatement des concepts vieillissants. On espère que Super Mario Party Jamboree saura proposer autre chose qu’une simple expérience fan service, aussi réussie soit-elle. Mais bizarrement, on n’en doute pas vraiment.