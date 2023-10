Super Mario Bros. Wonder – Le merveilleux départ du plombier

De toute évidence, 2023 sourit à Nintendo. D’abord, en début d’année, l’aventurier laconique (et iconique) qu’est Link a fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Et, désormais, c’est au tour du plombier moustachu de montrer de quel bois il se chauffe, même s’il n’a pas attendu ce début octobre pour le faire, rappelons-nous du carton du film à son effigie. Toujours est-il que la nouvelle aventure vidéoludique parue ce 22 octobre marque le retour du héros culte, resté un peu à l’écart depuis un certain temps du domaine qui l’a vu naître. Et quel retour ! Les performances commerciales de ses premiers jours de mise en vente semblent être unanimes.

Les nouvelles péripéties du petit plombier casse en effet des briques sur diverses parties du globe. En trois jours, par exemple, Super Mario Bros. Wonder est devenu (selon son éditeur) le titre de la série à s’être écoulé le plus rapidement. Ce qui, comme le souligne notamment Video Game Chronicle, est un petit exploit. Et à juste titre, si l’on se fie aux données émises par Game Industry : le démarrage est ainsi plus imposant que l’un des jeux 2D le mieux vendu au monde (avec environ 16 millions d’exemplaires). C’est simple, il s’agit du lancement le plus rapide d’un jeu Mario en Europe.

Seulement, cette nouvelle parution n’y parvient pas à s’imposer dans l’absolu dans cette région du monde. À titre de comparaison, ce nouveau Mario réussit moins bien que The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. En tout cas, est-ce le cas sur le marché britannique où les ventes (physiques) seraient 62% plus faibles. Un marché, qui, soit-dit en passant, a été dominé par la deuxième grosse sortie du 22 octobre dernier : Marvel’s Spider-Man 2. Ce qui n’est pas étonnant. En revanche, le dernier titre d’Insomniac n’a pas le même rayonnement dans toutes les régions du monde, les centres d’intérêt ou dispositions étant vraisemblablement autres.

Au Japon, par exemple, c’est bien la star de Nintendo qui est roi. L’homme-araignée ne doit se contenter que d’une modeste seconde place, avec un peu plus de 77 000 copies vendues. Modeste ? Oui, car si on le compare avec la nouvelle entrée de la série culte et ses quelque 640 000 distributions (chiffres notamment publiés par Famitsu), son résultat n’est qu’infime.

Là aussi, le jeu de Nintendo remporte la palme du meilleur lancement pour un titre issu de la saga légendaire. Il est même loin devant Super Mario Odyssey et ses 462 000 exemplaires vendus ou encore Super Mario 3D World et ses quelque 250 000 unités. Et, en ses trois jours premiers jours, il s’est même rapproché des résultats de la première semaine des deux plus gros départs du pays : Super Mario Bros DS et Super Mario Bros Wii, qui n’avaient bénéficié que d’une sortie physique soit dit en passant.

En fait, il se pourrait même que Super Mario Bros. Wonder ait déjà surpassé les 900 000 distributions. Mais, Nintendo ne communiquant pas sur les ventes numériques, il est difficile de l’affirmer. En revanche, ce qui est sûr, c’est que dans le même laps de temps (une semaine donc), il y a de grande chance que le million ait été dépassé. Reste juste à attendre les chiffres. En tout cas, un joli avenir semble promis pour ce dernier volet, qui ferme d’ores et déjà l’ère de la Nintendo Switch sous une lumineuse aura rouge.