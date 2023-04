Bomberman – Un nouveau jeu pour ses 40 ans, l’âge de la sagesse ?

Bomberman est apparu pour la première fois en 1983 sur ordinateur puis plus tard sur la console Nintendo NES et deviendra Super Bomberman sur Super Nintendo en 1993. À l’époque, ce jeu d’action/réflexion dont le but est tout simplement d’exploser ses adversaires avec des bombes fut le premier jeu quatre joueurs sur cette console de salon. Le développeur Hudson Soft (qui a notamment collaboré avec Nintendo sur des jeux Mario Party) continua ensuite à sortir différents opus jusqu’en 2009. Racheté par Konami en 2011 suite à des difficultés financières, il aura fallu attendre la sortie de la Nintendo Switch le 3 Mars 2017 pour qu’un nouveau jeu soit commercialisé, appelé Super Bomberman R (qui sortira en 2018 sur PS4 et Xbox One) , mais malheureusement ce fut un véritable échec critique. Faiblesse technique, manque de contenu, caméra inadaptée, Konami et Hexadrive (le nouveau développeur sur cet opus) sont passés à côté.

Mais Konami ne lâche pas ! L’éditeur japonais change de stratégie et décide de sortir un free-to-play le 27 Mai 2021 (en 2020 pour un Stadia déjà oublié) Super Bomberman R Online sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch, en proposant une bataille en ligne à 64 joueurs ! On vous laisse imaginer le temps d’attente qu’il faut pour jouer à 64 joueurs sur ce type de jeu en plus des bugs fréquents, le mode Battle Royale est à la mode certes, mais n’est pas fait pour tout le monde, surtout sur un marché saturé. Et c’est en toute logique que le service fermera ses portes le 1er Décembre 2022, soit 1 an et demi après sa sortie.

Merci d’avoir joué à Super Bomberman Online. […] La série bomberman va aller vers de nouveaux projets. Nous espérons pouvoir vous parler de ce nouveau projet prochainement. Merci pour votre soutien à la série Bomberman. Konami

Ce nouveau projet coïncide avec le 40ème anniversaire de la série Bomberman puisque Konami vient d’annoncer que Super Bomberman R 2 sortira le 14 Septembre 2023 en Europe et au Japon (13 Septembre aux Etats-Unis ) sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC. Pour 49.99 euros. Il s’agira du jeu avec le plus gros volume de contenus de l’histoire de la série. En effet, en plus d’une bande annonce, Konami a annoncé toutes les nouveautés que va apporter ce nouvel opus :

Quatre modes de combat : les traditionnels appelés Standard, Grand Prix, Battle 64 et un nouveau appelé « Château »

Batailles de niveaux : batailles en ligne entre utilisateurs avec des capacités similaires

Batailles en salle : batailles en ligne avec vos amis et avec les règles de votre choix

Combats hors ligne : batailles en local à plusieurs joueurs avec une seule console

Editeurs de scènes : création d’étapes personnalisées et de scènes variées qui peuvent être jouées et mises en lignes

Mode histoire : amélioré avec l’ajout de nouvelles planètes et de nouveaux personnages, les « Ellons »

L’éditeur japonais semble persister sur sa stratégie online avec la proposition de création de contenus un peu comme Super Mario Maker, ainsi qu’un nouveau mode de combat, mais on sent que Konami a du mal à trouver les idées pour que le jeu se démarque comme à l’époque de notre enfance. Un seul mode de combat rajouté c’est trop peu, et surtout le multijoueur local était le cœur du jeu sur les consoles de salon dans les années 90 et quand on sait que peu de jeux proposent un système à quatre joueurs (on pense à Mario Kart ou Mario Party) il est dommage que l’accent ne soit pas mis sur cet aspect. Pas de révolution en vue donc pour Bomberman qui semble se perdre au fil du temps et se diriger vers la crise de la quarantaine.