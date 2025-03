Suikoden – Konami enrichie l’univers de sa licence

À défaut de nous proposer de nouveaux grands jeux, comme il a si bien su le faire dans son histoire, Konami s’est souvenu ces dernières années qu’il avait dans sa cave des licences mythiques qu’il pouvait remettre au goût du jour dans des remaster / remake et récupérer quelques deniers des poches de fans ravis de retrouver leurs doudous vidéoludiques d’antan. Silent Hill 2, Metal Gear Solid Delta, les compilations de Castlevania 2D… les meilleures licences de la firme japonaise y passe, avec des traitements plus ou moins ambitieux. Et pour les joueurs avides de J-RPG, le 6 mars prochain arrive également Suikoden 1 & 2 HD Remastered: Gate Rune and Dunan Unification Wars, relooking des deux titres sortis initialement durant les années 90.

Ainsi, pour promouvoir cette sortie, Konami a décidé d’organiser un live dans lequel on nous promettait plusieurs annonces enthousiasmantes autour de l’avenir de la licence. D’aucun pensait déjà que l’annonce de la remasterisation du troisième opus serait faite, analysant jusqu’aux dates de ladite présentation pour appuyer cette prédiction (le 03/03), mais, gâchons directement la « surprise », il n’en fut rien. De manière générale d’ailleurs, cette conférence ne fut globalement pas bien intéressante et était beaucoup centrée sur le public nippon, avec des bonus, goodies et autres collaborations locales mises en place pour la sortie du jeu.

Toutefois, et pour surfer sur la (petite) vague provoquée par la sortie des épisodes remasterisés, Konami a lancé le projet de l’adaptation de la licence Suikoden en animé. Ayant pour but de rassembler les anciens fans tout en attirant une nouvelle génération, la série sera basée sur le second opus, souvent considéré comme le meilleur de la saga, et sera développé par Konami Animation. Alors effectivement, c’est la première fois que le studio s’occupera d’une série d’animation, ce qui peut faire craindre le pire (la création de scènes d’animés dans un jeu étant très différentes que pour une série), mais ils seront accompagnés dans leur entreprise par NBCUniversal Entertainment Japan, connus notamment pour les (excellents) animés Drifters ou Grand Blue. De quoi quelque peu nous rassurer en attendant de voir concrètement le résultat de cette association.

Mais l’annonce qui nous a le plus surprise est bien celle autour d’un nouvel épisode pour la saga. Ne nous emballons cependant pas trop, Suikoden: Star Leap est un jeu mobile prévu pour IOS et Android à une date pour le moment non communiquée. La patte visuelle du titre est extrêmement fidèle à la série et ce premier trailer nous laisse entendre qu’une attention particulière a été portée sur la narration et les relations entre les personnages.

Seul hic, son modèle économique sera basé sur du free-to-play avec microtransactions. Autant dire que le recrutement de nos 108 étoiles et des runes risque de ponctionner quelques euros. Il faudra évidemment voir dans quelle mesure l’incitation à l’achat des joueurs souhaitant profiter gratuitement de l’expérience sera présente, sinon, le titre risque fort de tomber dans le cimetière déjà bien remplis des free-to-play débranchés, faute de présence.