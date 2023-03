Strayed Lights – Embers met la lumière sur le gameplay

De nos jours, il est désormais impossible de ne pas saluer l’incroyable savoir-faire du jeu vidéo à la française. Que ce soit avec la récente suite de la licence aux mille rats A Plague Tale, avec le nominé Stray ou bien encore avec le mignon Blanc, les studios français ne cessent de nous étonner. Proposant toujours aux joueurs des expériences inédites et du gameplay on ne peut plus singulier, il semblerait que nos studios détiennent quelques recettes bien à eux. Après avoir pu prendre part à diverses expériences plus folles les unes que les autres, c’est au tour du studio alsacien Embers de se mettre en selle pour galoper sur l’industrie avec sa première production, Strayed Lights. Annoncé il y a un mois de cela au cours d’un premier trailer, le mystérieux titre nous est présenté à travers ses mécaniques de gameplay… lumineuses !

Avant d’allumer la lumière, permettez-nous une petite remise en contexte. Dans Strayed Lights, on nous propose d’incarner un être lumineux parti explorer le monde à la recherche de son équilibre. C’est en se fondant dans la peau de cette petite lumière qu’il faudra mettre à terre ses démons intérieurs afin de trouver paix et sagesse. Ainsi, chacun des ennemis que nous croiserons devra être vaincu afin de restaurer l’équilibre du héros, mais également celui de l’ennemi. Un jeu basé sur l’équilibre et le for intérieur, donc, qui proposera alors une expérience unique en son genre.

Dans ce monde onirique, vous ne pourrez compter que sur vous-même, puisque le protagoniste semble être le seul à pouvoir sauver le monde des griffes de la corruption. Au cours de ce périple, nombreux seront les démons qui tenteront de vous barrer la route et affichant des chara-designs toujours plus originaux les uns que les autres. Strayed Lights risque de nous en mettre plein la vue.

Par ailleurs, à en croire le dernier trailer, hormis le for intérieur et la recherche de l’équilibre, l’histoire du titre strasbourgeois sera centrée sur les combats. Et ne comptez pas sur les dialogues pour vous permettre de trouver un arrangement avec vos assaillants, car le jeu en sera dénué ! C’est donc dans la poésie, la lumière et les couleurs que votre voyage se déroulera. En parlant des combats, ces derniers vont proposer une mécanique bien particulière : puisque Strayed Lights se positionne sous les couleurs de l’équilibre, il en va de même pour les affrontements avec les différents monstres du jeu.

Nous aurons affaire à une expérience inédite, puisque pour remporter la victoire, il va falloir faire preuve de réflexion et d’agilité. C’est en frappant au bon moment et avec les bonnes couleurs que nous pourrons venir à bout de nos démons. Ainsi, en switchant entre le orange et le bleu en fonction de la couleur qu’arbore l’ennemi, nous pourrons lui infliger des dégâts. Une mécanique inédite, donc, à laquelle il faudra consacrer un peu de temps avant de pouvoir la maîtriser parfaitement.

Strayed Lights sera l’occasion pour les joueurs de découvrir de nouvelles saveurs de l’industrie vidéoludique et de s’exercer à de nouvelles mécaniques de gameplay, le tout dans un univers lumineux et coloré, et… français ! Strayed Lights sortira le 25 avril 2023 sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.