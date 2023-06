Stranger Things VR – Un trailer dans la peau du méchant

Avec son ancrage résolument pop culture et son mélange d’action et d’aventure, la série Stranger Things était toute indiquée pour avoir son pendant vidéoludique. Les saisons 2 et 3 étaient ainsi sorties accompagnées de beat ’em up à l’allure rétro développés par Bonus XP (qui vient d’ailleurs tout juste de mettre la clé sous la porte), tandis qu’une adaptation était également prévue par Telltale Games (connu pour avoir déjà travaillé sur de nombreuses licences dont The Walking Dead, Batman ou encore Game of Thrones), avant de tomber à l’eau suite à la fermeture du studio fin 2018.

Si les jeux Stranger Things ne semblent pas porter chance à leurs développeurs, les angelins de Tender Claws se lancent à leur tour dans l’aventure, planchant pour leur part sur une proposition en réalité virtuelle. La chaîne YouTube de la série ainsi que celle du Meta Quest ont ainsi simultanément publié une vidéo de gameplay pour Stranger Things VR, dans lequel on incarnera l’antagoniste de la saison 4, Vecna.

Cette décision de nous faire endosser le rôle du « méchant » de l’histoire a le mérite d’être assez inattendue. Certes, il arrive régulièrement que des adaptations, plutôt que de reprendre les personnages principaux de l’œuvre originale, en présentent de nouveaux spécifiquement inventés pour les besoins du jeu, ce qui permet plus de liberté créative (c’était par exemple le cas dans plusieurs titres de Telltale Games ou dans les Star Wars de Respawn Entertainment). Néanmoins, le fait d’adopter le point de vue de leur adversaire reste un choix audacieux, et reste à voir s’il fonctionnera du point de vue émotionnel lorsque le joueur sera censé affronter les personnages auxquels il s’est attaché au fil de la série.

Le fait de se retrouver dans la peau de Vecna dans Stranger Things VR devrait en tout cas avoir un avantage certain : celui de permettre de donner au titre un ton résolument horrifique. En effet, Vecna est une entité maléfique qui évolue dans le « monde à l’envers », une dimension alternative aux paysages et habitants peu accueillants, qui devrait offrir un cadre de choix à cette aventure. Les images du trailer donnent ainsi le ton de cet environnement hostile et halluciné.

Surtout, le joueur aura la possibilité de faire appel aux pouvoirs de Vecna, au premier rang desquels la télékinésie, dont on peut imaginer qu’elle sera enthousiasmante à utiliser en réalité virtuelle. Stranger Things VR nous promet également des affrontement avec des monstres, l’exploration des souvenirs et cauchemars des personnages, ainsi que la possibilité d’ouvrir des portails entre les dimensions, tout cela du bout de nos doigts.

Alors, si vous avez hâte de retrouver l’univers de la série pour y semer le chaos et la destruction, notez que Stranger Things VR est annoncé pour cet automne sur les casques Meta Quest 2 et Meta Quest Pro.