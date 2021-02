Stonefly prépare son décollage en forêt enchantée pour cet été

Flight School Studio a présenté cette semaine sa prochaine création vidéoludique et celle-ci souffle d’ores et déjà un petit vent de fraîcheur. Stonefly, de son nom, est un jeu de plateforme/aventure qui arrive dès cet été sur tous les supports. Il propose d’incarner Annika, une jeune mécanicienne en quête de son héritage familial perdu. La particularité de cette aventure c’est qu’elle se jouera aux commandes d’un coléoptère mécanique. Afin de pouvoir progresser dans cette forêt enchantée, notre héroïne devra récolter de la ressource afin d’améliorer sa monture de fer et ainsi faciliter sa progression. Plusieurs axes seront à sa disposition (armure, attaque, défense, etc).

Au cours de sa progression, Annika sera importunée par les insectes organiques qui peuplent ces bois. Il faudra user d’ingéniosité pour progresser car ici il n’est nullement question d’éliminer ses ennemies mais plutôt de les repousser, les contourner ou les leurrer pour parvenir à ses fins. C’est au cours de notre collecte d’objets divers que le sens de la quête devrait se dévoiler à nous. L’intention des développeurs est claire : favoriser et encourager l’exploration afin de recomposer le puzzle de l’histoire.

Côté difficulté, le jeu ne semble pas des plus insurmontables. Les mécaniques environnementales telles que les courants d’air provoqués par le vent avec lequel il faudra se laisser porter, en plus de ne pas être très originales, deviennent rapidement redondantes tant elles semblent surexploitées.

Le bestiaire n’est pas des plus fourni avec seulement une douzaine de bestioles. Seuls quelques adversaires seront un peu plus retords et demanderont de s’y reprendre à plusieurs fois. Comme le jeu se veut très casual dans son approche il se montre très généreux en checkpoints rassurant ainsi les joueurs les moins téméraires sans oublier de récompenser les plus audacieux avec de l’équipement de personnalisation pour sa machine.

Stonefly nous est présenté comme une quête initiatique qu’Annika va devoir accomplir pour grandir qui sent bon la nature, la tolérance et le respect. Une proposition plutôt audacieuse et rafraichissante pour Flight School Studio qui prend le parti de proposer un RPG tendre et poétique grâce à une direction artistique très soignée aux accents candides et au ton pastel. Soutenu par un gameplay simple mais solide et à contrepieds des productions actuelles, Stonefly pourrait être la bonne surprise de cet été, à surveiller donc.