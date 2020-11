Spyro 4 serait apparement en développement

Après le Bandicoot, le dragon ? Fort du succès commercial et critique de Crash Bandicoot 4 : Activision et Toys for Bob semblent décidés de continuer à exploiter les franchises de plates-formes classiques, et après le remake de leur trilogie originale, Spyro 4 pourrait être le prochain jeu à être sous les feux de la rampe… Enfin, d’après une rumeur très récente.

C’est un utilisateur de Reddit qui prétend avoir eu accès à des fuites d’e-mails d’Activision qui affirmeraient que Spyro 4 soit actuellement en cours de développement par Toys for Bob . Un nouveau titre qui suivrait la trace de Crash Bandicoot 4, titre qui s’était basé sur un recyclage des matériaux du récent remake compilé à de nouvelles mécaniques de jeu pensées spécialement pour la gen’ actuelle. Une formule ingénieuse, et intéressante, qui mêle habilement nostalgie et modernité.

Si les informations traitées par cet utilisateur sont correctes, l’annonce de Spyro 4 aurait lieu quelque part au cours du premier trimestre 2021, avec une date de sortie prévue pour la fin de cette année-là. Aucun détail de quelque nature que ce soit n’a été donné sur les plateformes ou sur lesquelles le titre serait disponible, néanmoins compte tenu de son aspect grand public, nous n’avons que peu de doutes sur le fait qu’il sera adapté sur old et current gen’.

Bien entendu, il s’agit pour l’instant d’une rumeur, et par conséquent nous n’avons pas les moyens de vérifier la fiabilité de la source de cette fuite, néanmoins, pour nous, Spyro 4 apparait comme la suite logique d’un planning de développement pensé bien en amont des premiers remasters. Une opinion confortée par le succès de ces derniers qui ont du ouvrir grand la vanne à dollars pour le développement d’un nouveau titre.

Néanmoins, on a plus de réserve sur une suite de Spyro que de Crash, le dernier cité jouissant d’un gameplay qui a finalement assez peu vieilli, contrairement à celui du petit dragon vert, qui a en plus été victime de quelques jeux plus que moyens sur PS2 notamment. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre qu’Activision confirme ou infirme officiellement ces rumeurs. Nous serons à l’affût de tout nouveau développement à cet égard.