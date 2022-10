Attention aux spoilers de God of War: Ragnarok !

Un peu moins de dix jours avant la sortie de God of War: Ragnarok, les réseaux sociaux sont envahis de spoilers sur l’histoire du jeu. Si vous souhaitez vous préserver de ceux-ci, et vous assurer d’être surpris par le scénario, vous n’aurez d’autre choix que de vous débrancher des internets pour quelques temps. Comment en sommes-nous arrivés là ? Après les mésaventures de la semaine dernière, durant laquelle un critique inconnu avait oublié de désactiver les screenshots automatique du jeu vers son compte Twitter (vraiment ?), il semblerait qu’un revendeur américain, ayant obtenu des copies en avance, ait décidé de les mettre en vente deux semaines avant la date de sortie officielle.

On comprend parfaitement la déception et l’agacement de Cory Barlog, directeur de l’opus précédent et producteur sur l’actuel, devant ce que cela implique pour tous ceux qui souhaiteraient être émerveillés par le nouvel épisode de la saga.

you know, right now, I can really understand the benefit of having just an installer on the physical disc. smh pic.twitter.com/tpGnZweyIU — cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022

« Je suis désolé pour tout le monde : vous devrez éviter les spoilers si vous voulez jouer jeu avec un regard neuf. C’est complètement stupide de devoir faire ça. Ce n’est pas du tout comme ça qu’on voulait que les choses se passent chez Santa Monica Studio. » – Cory Barlog, producteur de God of War: Ragnarok.

Si, comme nous, vous êtes impatients de mettre vos mains sur la galette du jeu, il vous faudra donc slalomer dans les méandres des réseaux sociaux pour éviter de vous faire gâcher les aventures de Kratos et Atreus. Les spoilers sont devenus un véritable fléau, tristement communs, et plus souvent liés à la revente physique d’un jeu qu’à sa version numérique. Un peu plus tôt dans le mois, c’était A Plague Tale: Requiem qui était gâché par des révélations scénaristiques précoces. Les développeurs y avaient alors réagi d’une des plus belles façons : avec des rimes.

Roses are red,

Violets are blue,

If you spoil #APlagueTaleRequiem,

This is what rats will do to you pic.twitter.com/1VXPD5AZp1 — A Plague Tale (@APlagueTale) October 13, 2022

Plus le jeu est attendu, plus les risques de spoilers sont grands. Le constat avait été le même avec The Last of Us – Part 2, dont les détails de l’histoire avaient également fuité en amont de sa sortie. Mais qu’y gagnent donc les félons divulgâcheurs, hormis l’ire de la plèbe ? Peut-être s’agit-il de révolutionnaires rêvant d’un épitaphe sur leur tombe du genre « Vous ne saurez enterrer les secrets révélés ! » ? Peut-être ont-ils un dessein politique plus grand, qui nous échappe ? Ou peut-être souhaitent-ils une équité scénaristique, dans l’honnêteté de leurs méfaits ?

Nous en doutons. Que Thor, Kratos, et la peste les emportent. Mais Kratos d’abord.