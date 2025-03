Split Fiction – À la conquête du septième art ?

Au vu de la renommée de son studio, acquise avec le célébrissime It Takes Two, Split Fiction était certainement attendu. Chose que nous prouva assez rapidement l’accueil fait par le public. On en veut pour preuve les deux millions d’exemplaires écoulés en une semaine tout juste. Et, il faut croire qu’il y a plus… Car, bien qu’il vienne de sortir, on parle déjà d’une adaptation cinématographique pour la dernière œuvre de Josef Fares.

C’est du moins ce que semble affirmer Variety, un média dont la fiabilité ne sera certainement pas à remettre en cause. D’après ses sources donc, la société de production Story Kitchen (qui aurait acquis les droits de l’œuvre) chercherait d’ores et déjà à constituer une équipe digne de s’occuper de la transposition.

Ainsi, si le projet semble être plus qu’une simple éventualité, il est évidemment encore trop tôt pour être frappé de certitude… Car, tant qu’on ne peut exhiber un nom ( que ce soit celui d’un scénariste ou d’un réalisateur ), le projet ne reste qu’à l’état d’idée. Ce qui reste, vous en conviendrez, très abstrait et par conséquent soumis à l’instabilité.

Toutefois, dans le cas où Story Kitchen parvient à s’emparer de l’œuvre, il accédera (du moins officieusement) à un certain statut : celui d’une société ayant à cœur d’introduire le média vidéoludique dans ses plans stratégiques. En témoignent les productions déjà en cours telles que les transpositions de ToeJam and Earl, Vampire Survivors ou encore Slime Rancher.

Serait-ce pour le meilleur des résultats ? Eh bien, il est vrai que Split Fiction ne manque apparemment pas de matière à exploiter, les aventures de Mio et Zoé semblant être on ne peut plus funs. Cependant, y a-t-il un sens (autre que de surfer sur la vague, cela s’entend) à destiner le jeu coopératif de Hazelight aux salles obscures ?

Car, finalement, ce qui fait la force de ce dernier ne réside-t-il pas dans l’expérience de jeu, et donc dans ses mécaniques ? Des reproches que l’on pourrait notamment adresser à l’endroit de l’autre adaptation prévue : It Takes Two. Un film qui (malgré son annonce en 2022) a encore tout à dévoiler à son sujet. Mais bon, peut-être n’est-ce pas forcément un mauvais signe…