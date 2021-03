Spacebase Startopia – Ça vous dit de gérer une station spatiale déjantée ?

Dans la série des jeux de gestion/stratégie attendue, Spacebase Startopia fait office de joyeux luron qui sans crier égard s’est imposé comme l’un des plus prometteurs de l’année. Pourtant son développeur Realmforge Studios (Dungeons III, Dark) n’est pas un habitué du genre, mais a la chance d’être soutenu par Kalypso Média a qui l’on doit la saga des Tropico, une valeur sûre dans le milieu.

Sachant aussi que Realmforge ne part pas de zéro, car les amoureux du genre auront vite fait le rapprochement avec Startopia sorti en 2001 et qui à l’époque avait rencontré un petit succès bien mérité. Il s’agit là non pas d’un remake, mais plutôt d’une suite reprenant énormément de son ainé, à commencer par son principe de base.

Vous aurez entre les mains une station spatiale abritant pas moins de 8 espèces d’extra-terrestres distinctes, toutes ayant forcément des besoins uniques. Il vous faudra ainsi construire votre havre de paix (ou pas) et gérer le moins aspect de votre base, tout en la développant suffisamment pour la rendre économiquement viable en commerçant avec d’autres bases par exemple ou en devenant un pôle touristique fort.

Sans oublier de ne pas négliger la santé, la sécurité, les besoins vitaux et de loisirs de vos habitants et pour ce faire vous aurez différents ponts à gérer, chacun servant un but précis. Eh oui, sous ses airs de jeu un brin décalé, ce qu’il est, Spacebase Startopia est aussi un vrai jeu de gestion, en tout cas sur le papier, car il nous reste à expérimenter tout ceci clavier/souris en mains maintenant.

Aussi, il ne faut pas oublier tout l’aspect stratégie du jeu, puisque le but est tout de même de faire de sa station le lieux le plus prisé de la galaxie. Aussi, en plus de devoir gérer votre base en interne et du faire du commerce avec l’extérieur, il vous faudra aussi répondre aux attaques lancées par de belliqueux pirates qui viennent en découdre via des séquences de combat en temps réel. D’ailleurs, qui a dit que vous ne pouviez pas être pirate vous-même et saboter la production industriel par exemple de certains concurrents ?

Enfin, en plus d’une campagne solo comprenant 10 missions scénarisées, le jeu propose aussi des modes multijoueur compétitif et coopératif jusque 4 joueurs et bac à sable entièrement personnalisable. Alors, si tout ceci vous donne autant envie que nous, sachez que Spacebase Startopia est disponible depuis aujourd’hui sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, ainsi que sur consoles ancienne génération. Voici d’ailleurs un petit guide pour les débutants qui vous introduira comme il faut l’univers du jeu.