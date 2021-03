Planet Zoo, un DLC qui fait voyager !

Planet Zoo, un jeu dont le titre laisse deviner que l’on va s’occuper d’un zoo (mais pas forcément d’une planète du coup), est un jeu de gestion, simulation d’entretien d’un parc animalier, développé et édité par Frontier Developments et sorti sur PC le 5 novembre 2019.

Ce jeu fait donc partie de ceux des parcs à thèmes, qui se sont multiplié ces derniers temps (avec Jurassic World Evolution, par exemple), et permet de construire son parc avec plus de 50 animaux à sa sortie. Le jeu propose alors un certain nombre de fonctionnalités intéressantes comme le comportement de l’IA assez réaliste, des fiches descriptives des animaux pour connaître leur espérance de vie, taille etc… Seulement, avoir des animaux, c’est bien, mais il faut également satisfaire les visiteurs ! C’est là que ce nouveau DLC intervient.

En effet, ce nouveau DLC vous permettra d’enrichir grandement la diversité biologique de votre parc Planet Zoo ! Nous avons déjà eu l’occasion d’apercevoir de nouveaux résidents avec les quelques DLC précédents qui concernaient l’Arctique, l’Amérique du Sud, l’Australie et plus récemment, les animaux marins. Ce nouveau DLC nous permettra de découvrir les animaux du Sud Est de l’Asie, à savoir la panthère Nébuleuse, le Nasique, le Tapir de Malaisie et bien d’autres. Ainsi, 8 nouveaux animaux au caractère bien à eux !

Le pack coûtera 9,99€, et en même temps que son lancement, une mise à jour (gratuite) vous permettra de découvrir des améliorations visuelles (panneaux d’affichages vidéos, couleur de l’eau personnalisée…). Vous pourrez donc ajouter ces 8 animaux à votre ménagerie, qui peut déjà atteindre les presque 100 résidents (différents, évidemment) !

Vous pourrez télécharger ce DLC de Planet Zoo à partir du 30 Mars, sur Steam, et ce si vous avez le jeu de base, bien entendu.