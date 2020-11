Space Marshals 3 – (Nice to) see you (again), space cowboy…

Peut-être avez-vous déjà mis la main sur un des jeux de la licence Space Marshals. Si c’est le cas, c’est que, d’une, vous n’êtes pas suffisamment obtus pour vous fermer au gaming mobile, et de deux, vous avez une certaine affection pour des titres à la fois bourrins et tactiques. Si c’est le cas, Space Marshals 3 est fait pour vous.

De fait, le troisième volet de la saga initiée en 2015 est désormais accessible à tous (si tant est que vous possédez un appareil suffisamment boosté pour le tolérer, hein, n’y allez pas avec votre Nokia 32.10), et ce, pour pas un brouzouf, alors que ses ancêtres étaient directement proposés en premium.

Néanmoins, le jeu n’est pas pour autant un free-to-play, bourré de gatcha et autres subtilités habituelles sur mobile. Il est plutôt de l’ordre de ce que l’on pourrait appeler un free-to-try, c’est à dire qu’il vous laisse l’opportunité de vous essayer à deux stages parmi les dix qui composent ce premier chapitre, gratuitement, libre à vous ensuite d’investir dans le reste du scénario si ce que vous avez expérimenté à l’essai vous a convaincu.

Marchant sur les pas de ses illustres ancêtres, Space Marshals 3 est un jeu de western futuriste mêlant action et infiltration, en vue de dessus, reprenant les préceptes, niveau gameplay, de Shadowrun, XCOM et autres Hard West (plus récent).

Notez que, comme mentionné plus haut, il s’agit ici d’un “premier chapitre”. Ce qui veut dire que d’autres seront à venir. Et comme le mentionne l’auteur dans sa description sur Google Play : “Essayez gratuitement les deux premiers niveaux et décidez si ce jeu est fait pour vous. Nous sommes un petit studio de développement indépendant, et notre jeu sortira un chapitre à la fois. Chaque chapitre sera vendu séparément, mais le jeu ne comportera aucun achat intégré.” On dirait un peu du Borat, les traductions françaises, non ? Si si, relisez ça avec la voix de Borat en tête, vous verrez…

Bref, quoi qu’il en soit, libre à vous de vous lancer gratuitement dans la bataille, en choisissant soit de foncer dans le tas (mauvaise idée), soit de la jouer plus finement (meilleure solution). Le tout avec un gameplay aux petits oignons, alors laissez-vous tenter…