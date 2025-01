South of Midnight – Blues, bayou et vaudou

Le Xbox Developer Direct aura été une conférence très appréciée notamment grâce à ses présentations de jeux sortants… cette même année. De quoi nous faire oublier les habituelles dates lointaines qui nous renvoient souvent à des sorties de jeux dans plusieurs années. De quoi appuyer la stratégie Game Pass à court terme qui semble d’ailleurs ne pas avoir eu le regain de popularité escompté via le rachat d’Activision et de la sortie day one de Call of Duty: Black Ops 6. Si l’évènement venait à se ritualiser, nous ne serions pas contre…

Parmi toutes les annonces, on aura retenu entre autres South of Midnight, jeu développé par Compulsion Games, studio fondé en 2009 par Guillaume Provost, un ancien de chez Arkane Studios. En historique pour le studio, on retiendra surtout We Happy Few, un univers très marquant mais un gameplay assez banal. Nous espérons que le titre présenté ce 23 janvier aura pour lui un univers aussi marqué que son prédécesseur mais un gameplay plus consistant.

South of Midnight propose d’incarner une jeune fille qui possède le pouvoir du tissage : une magie inspirée par la magie vaudou, un univers d’ailleurs épousé complètement avec l’utilisation des bayous, ces marais typiques de Louisiane, une bande-son teintée de blues ; les inspirations artistiques sont claires et nettes et détonnent dans le paysage vidéoludique. Le jeu est annoncé pour le 8 avril 2025, day one sur le Game Pass et n’est pas encore annoncé pour la PS5. Il est d’ailleurs intéressant qu’il s’agit du seul titre majeur de l’écurie Microsoft à rester dans son écosystème, à savoir PC et Xbox Series.

On aura noté un léger stop-motion dans l’animation des personnages lors des cinématiques, rendu activable ou non selon les envies. Pour nous, cette décision est problématique car s’il s’agit d’un choix de direction artistique et que si celui-ci est pertinent, on comprend mal la possibilité de retirer une telle option. Lorsqu’il s’agit d’ajouter ou de retirer de la qualité de vie, soit, mais pour un élément de direction artistique, nous sommes plus dubitatifs car dès lors, il apparaît par déduction comme non nécessaire.

South of Midnight, somme toute, semble disposer d’un ADN très (trop pour certain ?) classique avec de l’exploration, des combats, une narration très appuyée et des environnements qui se succèdent. Loin de la mode fatigante du monde ouvert, le jeu semble disposer de peu d’arguments pour s’aligner avec d’autres AAA aux ambitions plus marquées. Toutefois, si vous avez envie de parcourir un univers original, le titre semble posséder les atours nécessaires pour vous dépayser. Mention spéciale à la bande-son, composée par Oliver Derivière, excusez du peu !