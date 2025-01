Call of Duty: Black Ops 6 – Quoi de neuf pour la saison 2 ?

Nous y voilà enfin. Après une première saison réussie, il faut bien l’avouer, et qui se conclut en beauté avec l’événement Squid Game, Activision vient d’annoncer la date de sortie de la seconde saison de Call of of Duty: Black Ops 6, tout en dévoilant une grande majorité de ce qu’elle proposera aux joueurs. Comme d’habitude, il y aura de quoi faire, et cela que l’on opte pour la Pass Premium ou non. C’est donc ce 28 janvier que l’on pourra découvrir cette nouvelle saison et un petit passage en revue de ce qui nous attend s’impose donc.

Tout d’abord, un peu de contexte, car si l’impact scénaristique reste très mineur sur le multijoueur, sachez que cette seconde saison de Call of Duty: Black Ops 6 mettra en avant la famille criminelle des Luttazzi que l’on a pu croiser dans la campagne solo du jeu, ainsi que la ville fictive d’Avalon. Comme d’habitude, certaines cartes renverront à cela, ainsi que quelques événements et cosmétiques durant la saison, mais rien de bien plus. Alors entrons rapidement dans le vif du sujet, voulez-vous ?

Voici tout dans un premier temps la roadmap annoncée pour cette saison 2, et ce, pour les trois modes de jeu multijoueur, soit le compétitif, le Zombies et Warzone, sachant que certaines choses dont nous allons parler pour le premier seront valables pour tous.

Le multijoueur compétitif

Pour le multijoueur dit « classique », cinq nouvelles cartes sont donc au programme, dont trois dès le lancement de la saison, alors que les deux autres arriveront un peu plus tard. Bounty, Dealership et Lifeline sont donc celles qui seront disponibles directement.

La première nous plonge dans le penthouse de la famille Lutazzi dans un gratte-ciel situé à Avalon et est de taille moyenne ; la seconde prend place dans une sorte d’entrepôt garage toujours à Avalon et est aussi de taille moyenne ; et la dernière de petite taille et prévue pour le mode Strike, nous embarque sur un yacht high-tech et est très largement inspiré par la très bonne carte Hijacked de Black Ops 2.

Bullet nous demandera de prendre part à des affrontements dans un train renvoyant au fameux Bullet Train japonais. Elle sera de petite taille et donc, elle aussi, prévue pour le mode Strike. Alors que Grind, carte issue de Black Ops 2, nous proposera de jouer de la gâchette dans un skate park, et est de taille moyenne. Toutes deux sortiront en cours de saison, sans que l’on ne sache vraiment quand.

Au niveau de l’équipement, il faut compter sur l’ajout de dix nouvelles armes qui seront disponibles sur les trois modes multijoueurs, et pour le moment, quatre d’entre elles ont été dévoilées : le fusil d’assaut Cypher 091, la mitraillette PPSh-41, la mitrailleuse Feng 82 et le fusil tactique TR2. De nouveaux accessoires sont aussi prévus, comme l’arbalète ou encore la bande de munition, ainsi que de nouvelles armes de corps-à-corps. Tout ne sera pas disponible dès le lancement, et il faut donc s’attendre à voir arriver une bonne partie du contenu au fur et à mesure.

Côté atout, Sillage fera son apparition et permettra d’améliorer sa vitesse de course globale au sacrifice du sprint tactique. Instinct de chasseur nous donnera lui l’opportunité de traquer notre cible, sans trop que l’on ne sache comment pour le moment, et arrivera en cours de saison. La carte Joker Tapette à mouches nous proposera elle de remplacer notre arme de mêlée par un lance-roquette, alors que le nouveau killstreak Machine de guerre nous offrira le luxe de nous armer d’un lance-grenade à large chargeur, de quoi faire de jolis dégâts.

De plus, deux nouveaux modes de jeu seront disponibles dès le lancement de la saison, Surrégime et Jeu d’armes, ce dernier très apprécié des fans de la licence faisant donc son grand retour. Deux autres modes viendront se greffer à ces derniers et prendront place durant l’événement Saint-Valentin prévu pour le lancement, on parle là d’Escarmouche à trois et Battle de danse, qui est un moshpit prévu pour du 2v2.

En parlant d’événement saisonnier, on sait pour le moment que trois autres sont prévus et apporteront contenus et récompenses pour les trois modes multijoueurs. Terminator se tiendra du 6 au 20 février, Shadow Hunt du 13 au 20 février et St. Patrick’s Day: Clover Craze en mars.

Bien évidemment, de nouveaux skins, camouflages, armes et autres objets de customisation vont égayer cette saison 2, certains accessibles pour tous, d’autres qu’aux membres Premium et détenteur du Pass Blackcell et/ou du Battle Pass, alors que certains seront des récompenses liées aux événements saisonniers. De nouveaux packs cosmétiques seront aussi dispoinibles à l’achat, dont un dédié à Terminator.

Enfin, le mode Ranked n’a pas été oublié et bénéficiera de quelques correctifs, de nouvelles cartes jouables, ainsi que d’armes, tout en proposant des objets cosmétiques exclusifs à gagner.

Le mode Zombies

Le mode Zombies se verra offrir une nouvelle carte avec The Tomb. Elle prendra place dans des catacombes infestées de morts-vivants qui garderont l’entrée d’un portail menant à l’Ether sombre.Une map qui s’annonce assez grande avec différentes zones à visiter comme le site de fouille, les catacombes et son ossuaire ou encore le Nexus de l’Ether sombre. De quoi offrir une direction artistique un peu plus variée que par le passé sur Call of Duty: Black Ops 6.

Viennent ensuite les traditionnels ajouts, dont trois GobbleGums, l’atout Perception que l’on peut rechercher, ainsi qu’une nouvelle arme Miracle, le Bâton de glace. À cela se greffe de nouveaux ennemis, dont le Limitateur qui fait ici son grand retour dans la licence, alors que des objets exclusifs à la nouvelle carte apporteront aussi un peu d’inédits à nos rixes contre les non-morts, et que le lance-grenade sortant en killstreak sur le compétitif pourra être crafté sur un établi en jeu.

Enfin, ceci sera livré avec une mise à jour améliorant pas mal de choses demandées par la communauté, comme la possibilité de mettre le jeu en pause en coopération, ou encore une interface permettant de suivre l’avancée de nos défis en cours de partie et la possibilité de paramétrer le HUD de manière un peu plus optimale. Sans oublier aussi que de nouvelles récompenses cosmétiques feront leur apparition.

Warzone

Dernier gros morceau de ce passage en revue, le mode Warzone est probablement celui qui bénéficie le moins de ce passage en saison 2 pour le moment sur Call of Duty: Black Ops 6. Si bien qu’on parle là d’améliorations apportées à certains aspects du gameplay plus qu’autres choses. Bien sûr, aucune nouvelle carte à l’horizon, et si les dix armes annoncées seront bien présentes, seuls deux nouveaux atouts inédits viennent un peu nous donner du grain à moudre.

Armure permet de régénérer son armure à hauteur de 50% si l’on n’a pas pris de dégâts depuis au moins cinq secondes, ainsi que Profil bas, qui sera disponible plus tard au cours de la saison 2, améliorera la vitesse de déplacement lorsque l’on est accroupi, couché ou même à terre. Aussi, de nouvelles récompenses exclusives au mode classé seront à débloquer.

Enfin, et si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui a été dévoilé dans le détail pour cette saison 2 de Call of Duty: Black Ops 6, nous vous encourageons à vous tourner vers le blog officiel du jeu qui vous apportera les réponses aux dernières questions que vous vous posez. Sachez aussi qu’Activion et Treyarch ont enfin compris qu’il y a encore un réel problème de cheaters sur le jeu, puisqu’ils ont mis à jour leur système anti-triche RICOCHET et qu’ils comptent bien continuer en ce sens régulièrement.