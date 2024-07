Quelles sont les sorties jeux vidéo consoles et PC d’août 2024 ?

Nous sommes maintenant à la moitié des vacances d’été, et vous vous demandez encore à quoi vous allez jouer ? Pas de panique, même si les sorties jeux vidéo ne sont pas nombreuses, ce mois d’août offre quelques pépites à se mettre sous la dent, ou plutôt sous le pouce. Afin d’amorcer la rentrée, Concord vous fera peut-être du pied. La fin du mois sonnera le glas des vacances avec Visions of Mana ou encore le très attendu Star Wars Outlaws. Ne perdons pas plus de temps, et voyons ensemble les sorties jeux vidéo pour ce mois d’août 2024 :

PlayStation 5

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Castaway – 16/08

Black Myth: Wukong – 20/08

Concord – 23/08

Visions of Mana – 29/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Gundam Breaker 4 – 29/08

Star Wars Outlaws – 30/08

PlayStation 4

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Castaway – 16/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Gundam Breaker 4 – 29/08

Xbox Series

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Kena: Bridge of Spirits – 16/08

Castaway – 16/08

Visions of Mana – 29/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Gundam Breaker 4 – 29/08

Star Wars Outlaws – 30/08

Xbox One

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Castaway – 16/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Nintendo Switch

Trinity Fusion – 01/08

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Castaway – 16/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Emio – L’Homme au Sourire : Famicom Detective Club – 29/09

PC

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – 08/08

Castaway – 16/08

Black Myth: Wukong – 20/08

Concord – 23/08

World of Warcraft: The War Within – 26/08

Visions of Mana – 29/08

Monster Jam Showdown – 29/08

Gundam Breaker 4 – 29/08

Star Wars Outlaws – 30/08

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo d’août 2024 ? Dites-nous tout en commentaire.