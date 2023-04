Sony – Une hausse de 20% du budget alloué aux acquisitions

Sony a sorti son bilan fiscal de l’année 2022, qui se terminait le 31 mars 2023. Il y est mentionné, notamment, une hausse du budget alloué aux acquisitions de 20%. Cette décision apparaît alors que la question des fusions et des acquisitions est brûlante, l’affaire entre Microsoft et Activision-Blizzard faisant régulièrement les gros titres de la presse spécialisée. Mais au-delà, il est important de garder à l’esprit que Sony a ajouté deux studios majeurs à son arc : Bungie, dont l’acquisition a été validée en juillet dernier, et Firewalk, dont l’achat a été annoncé relativement récemment, le 20 avril.

Cette hausse budgétaire est directement corrélée à l’acquisition de Bungie, qui avait alors coûté 3,6 millions de dollars à l’entreprise. Elle rejoint cette volonté de développer le secteur du jeu à service. Beaucoup supposent donc que la hausse budgétaire pourrait concerner Destiny 2 en priorité.

« Les frais associés avec les acquisitions depuis l’année fiscale 2022, notamment Bungie.inc (« Bungie »), qui aura des répercussions sur les revenus de l’année fiscale actuelle, recevront une augmentation attendue de 20% comparé à l’année 2022, atteignant donc 47 milliards de dollars. » – Rapport fiscal de l’année 2022, Sony

Cela paraît cohérent avec le projet du studio, réitéré lors de l’annonce de l’acquisition du studio Firewalk : développer sa présence sur le marché du jeu service. C’était en 2022 notamment que le studio mentionnait souhaiter lancer plus d’une dizaine de jeux services d’ici 2026. Plus que de mettre la main sur Destiny, l’acquisition de Bungie était pensée pour permettre à Sony d’entrer en compétition avec Fortnite et Sea of Thieves en priorité.

Notons, par ailleurs, que l’acquisition de Bungie reste unique, de par l’autonomie maintenue du studio. Sony semble surtout viser leur expertise dans le jeu service, afin de permettre aux titres de ses autres studios d’être plus performants sur ce terrain. L’acquisition de Firewalk suit cette logique : le studio est dirigé par Tony Hsu, anciennement Senior Vice President et Game Maker pour Destiny chez Activision (Bungie étant alors sous l’égide d’Activision), et Ryan Ellis, anciennement directeur créatif chez Bungie. Les deux studios sont également proches physiquement, pusique leurs locaux se trouvent tous deux à Bellevue dans l’État de Washington, et il ne serait donc pas surprenant d’observer des collaborations entre eux.

Enfin, s’il est logique de penser à la manière dont ces deux studios pourraient bénéficier de cette hausse budgétaire, l’année 2022 a également vu Haven Studios passer sous l’égide de Sony. Le jeune studio, dont le premier titre publié pour Sony sera également un jeu service AAA, profite d’une directrice, Jade Raymonds, connue pour son travail sur les licences Assassin’s Creed et Watch Dogs. Il est très probable que ce studio soit également concerné par la hausse de budget.

Sony, tout comme Microsoft, inscrit ses acquisitions dans une stratégie claire. Ses investissements, plus discrets, restent importants, et visent à pallier une faiblesse du studio. En effet, Sony est surtout connu pour ses titres narratifs aux cinématiques importantes, avec des titres comme God of War, Horizon, ou Ghost of Tsushima. Pour autant, il est vrai que l’entreprise est moins efficace sur le développement de jeux services, malgré divers projets annoncés.

S’il paraît exagéré d’imaginer une dizaine de jeux services publiés en trois ans, il est clair qu’il s’agit d’un marché où Sony avait pu paraître passif auparavant. En passant par l’acquisition de studios tiers spécialisés, cela permet à l’entreprise deux choses : d’une part, elle profite de l’expertise de ces studios dans le genre, d’autre part, elle peut garder son équipe déjà spécialisée dans le jeu narratif sur des projets adéquats, ce qui permettra de garder des titres satisfaisants pour un public déjà acquis sur ce point. Pour autant, reste que peu importe son dénouement, l’acquisition potentielle d’Activision-Blizzard met en lumière les potentielles dérives des acquisitions à répétition, dérives auxquelles Sony n’est pas immunisé…